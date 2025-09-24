DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU: Radovi u delovima 11 beogradskih opština, u centru grada isključenja od 8 do 18 sati
Spisak isključenja struje za danas u Beogradu.
Zvezdara
08:00 - 15:00 AHMEDA ADEMOVIĆA: 1,25-29, ALEKSANDRA BELIĆA: 6-26,5-11,15-25, ALEKSANDRA BUGARSKOG: 2-8, BOGDANA BOGDANOVIĆA: 12-14, ĐANGA RAJNHARTA: BB,BB,4-8,12,20-26,17,23, ĐORĐA PAVLOVIĆA: 1-7,11,19-21, DRAGOLjUBA RISTIĆA: 2-20,3-21A, DUŠANA RADOVIĆA: 2-6A,10-16,1a-23A, DVA BELA GOLUBA: 4-18, GVOZDENOG PUKA: 2-10,11-15,19-19V,41, HEROJA GORANA OSTOJIĆA: 6-14,18,21-23,35-37, IVANA SARIĆA: 4-12,3-15, JULA BRINERA: 6-8,12A,36-38,5-11A,15-19,23, KAPETANA M.ŽUNjIĆA: 37-37B,6-44,48A,3-37B,41-43, KOSTE NAĐA: 10-12,26-34,5-15B,19-19B, LjUBE DANILOVIĆA: 21-23, LjUBIŠE MIODRAGOVIĆA: BB,4-4G,8-32,38A-40V,46-60,3-39,43-47,53-69,73-75Ž,79N, MATICE SRPSKE: 6,60-68,72D,1-3R,57B-81A,85G-101V, MEŠE SELIMOVIĆA: 4-22,3-19, MIHAILA BULGAKOVA: 6C-8V,36-42A,46-52,56-62,66-80,27-33,37-39,71-71A, MILANA RAKIĆA: BB,110B,114-124,125G-141C, MILIĆEVA: 2-8A,1-1A, MILIVOJA MIĆE TOMIĆA: 2-4,8,12,16-18,1-7, MILIVOJA PEROVIĆA: 4-10,1-7, MIODRAGA PROTIĆA: 14,15-21, MIRIJEVSKI BULEVAR: 159, MIRIJEVSKI VENAC: 43-49,16A-24,28-32B,44-46,29,35-37,43-49, MIRKA BANjEVIĆA: 2-8A,1-7, MIROSLAVA KRLEŽE: BB,6,12-20,9-15, MITE RUŽIĆA: 28G,46,76A-80,49-51, MLAVSKA: BB, MOCARTOVA: 3-25, MURMANSKA: 2-4,8-16A,22-28,32,36,1-33, PUPINOVA: 6-10, RABLEOVA: 28, RAŠE PLAOVIĆA: 3-5, RUDI ČAJAVECA: 2-16,1-11,15-15B,19A-19V,23-25,37-45A, RUŽICE SOKIĆ: 7-9, SAMJUELA BEKETA: 20-32,11-11A,15-17, ŠESNAESTOG OKTOBRA: 8,14-24,28-38A,3-11,15-23, SINGIDUNUMSKA: 1V, SLOBODANA SELENIĆA: 1B, SVETLANE VELMAR JANKOVIĆ: 2-8,1,5-7, TEODORA MIRIJEVSKOG: 4-16,1A-11,19-25, TRIBALSKA: 2,6-6B,30,34-36,1-19A,23-33, UČ.DRAGUTINA PROKIĆA: 4-10,5-17, ULOFA PALMEA: 2A-8B, VJEKOSLAVA AFRIĆA: 3, VLADANA DESNICE: 102-102A,108-110, ZAGRAĐE: 2,1D, Naselje BEOGRAD: LOŠINjSKA DONjA: 50, MATIČANSKA: 2A-18A,1-21,33, MEZIJSKA: 2A-2B, Naselje M.MOKRI LUG: NINE KIRSANOVE: 76-82, Naselje MIRIJEVO: BOGDANA BOGDANOVIĆA: 4-8, ČAROBNE FRULE: 9A,27A, DOLAČKA: 6-18,9-11,19-21, ELVIRINA: 9, KISELA VODA: 2-20, KSENIJE ATANASIJEVIĆ: 5A,9-9B, LAZARA TRIFUNOVIĆA: 14-20C,21-21,27,31-31A,35-39, MILIĆA OD MAČVE: BB,BB,2-4,8A-18B,26-28,32-36,40-44,1-11, ORLOVSKA: 7, PODMORNIČARA ĐORĐA MITROVIĆA: 12-14,7-7A, RISTE VUKANOVIĆA: 2, SAŠE PETROVIĆA: 4,12,5A-11, ŠEJKINA: BB,44B-60V,64-70,74,27,31-45V,49-51, VITEZOVA K.ZVEZDE: 2Đ-26,32,66,70G,1-29,33-35A,39-53,57,
09:00 - 14:00 MIRIJEVSKI VENAC: BB,12-16,23-27,
Palilula
08:00 - 15:00 MIRIJEVSKO BRDO: 50-52V, SELENE DUKIĆ: 6, SLANAČKI PUT: 26,
09:00 - 12:00 Naselje Kovilovo: KOVILOVO: 10,46,9,49A,
09:00 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: ZRENjANINSKI PUT: 105-107M, Naselje BORČA: MITRA TRIFUNOVIĆA-UČE: 4A,
Naselje Krnjača: AZANjSKA: 48, SAMOŠKA: 12,24V,105D-105F,
Savski venac
08:00 - 18:00 BRZAKOVA: 2-8,14-18,22,1,5-7A, DRINIĆKA: 4, DRVARSKA: 2-18,1-13, SANjE ŽIVANOVIĆA: 18,26,13-15a, SIMIĆEVA: 2-4,8,1-3, TEMIŠVARSKA: 18, VOJVODE DOJČINA: 8,7, VUKOVARSKA: 1, ŽANKE STOKIĆ: 12-28,36-40,46-46,9-35,
Čukarica
09:00 - 14:00 LAZARA KUJUNDžIĆA: 3,
Rakovica
08:30 - 14:00 Naselje RESNIK: OSMOG SEPTEMBRA: 14-30,17-27A, RATKA SOFIJANIĆA: 35B,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 DR IVANA RIBARA: 115B, JURIJA GAGARINA: 167-171,175-177,181-181,185,221A,239-239,245-245,249-249, NEHRUOVA: 53a,
Zemun
08:00 - 16:00 VOJNI PUT 1 : 24-26A,32-44,50-110,116-118,124-142,148-158,164-174,196A-198,25-27A,35-41,49-111,115-119,127-133A,137-143,147-157,163-175,197-199, VOJNI PUT 2 : 26-30,36,46-60,72-76,86-90,98-100A,138a,27-31,47-61,73-75,85-89,93,97,
Barajevo
09:00 - 16:00 Naselje BARAJEVO: BOGOLjUBA PETKOVIĆA: 1A-1B,7, HRASTOVA: 2-12,1-13, PROKIĆA KRAJ: 0,6,10-26,32-44,48-52,386,23-45,49,53,57A-65A,69,75A,79-83D,87-93A,97A-101,259B, SVETOSAVSKA: BB,158,164-170,180-184,188-188D,192-194B,202A-202B,206-208A,214A-250,260B-262C,266,270-272B,278,282A-288,294A,298,302,314,322,330,334-340,346,350,356,364,370-380,394-394A,23A,157A-161,165-177,185-187,191-199A,203,207-211,215B,223C-225,229-231A,241B,245-253,257-259,267-269,273-279,283-293C,297,301-305,309-315,319A-329B,333,337-341,345A-349,353-355A,359-363,367,371,375-377B,383,389-397,403-411,415-417,425-443,447-453,835A, VRELINSKA: 6-8,7,15,19,25,33-43, Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, DESETOG OKTOBRA: 2-8,12-34,1-3,7-13, DEVETOG MAJA: 2-4,24,28,32,27-27DJ,39,53, GROBLjANSKA: 2A,6-8,12-18,1,9-19, HAJDUK-VELjKOVA: 2-18,22R-54,1-11,15-25,29D-51,55-57,63-73A, IZVORSKA: 2-34,40-54,58-60,1-27,31-33,37-47,51-53, KOSMAJSKA: 2-8A,12,1-3A,7A-11,15,93B, LIPOVAČKA: 0-58,62-68,1-27A,31B-43,47A-65B,69-89, MAJDANSKA: 2-6A,10-10Ž,14-20,1-1A,7-9A,13-21, OBRŠINSKA: 2-50,54-72,1-11,15-17,21-23,27-33A,37-39,43-53,121A, OMLADINSKA: 2-22,26-54B,1-15,19-31, PALIH BORACA: 0BB-36A,1-31,35A,39-41, PROKIĆA KRAJ: 89Z, ŠANDRVANSKA: 2-22A,26-28,32-52,74,3-11,15,41-43,75B, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0-36B,42-42A,46-70,74D-88,92-96,100-106,110-120,124-146,1-35A,39-45B,49-61D,65-85,89-103,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-165, VOJVODE STEPE: 2A-4,1-7A,11-17, VUKA KARADžIĆA: 2,1-7,11B-23B,27-31,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje DREN: BRDO: 88, DREN DONjI KRAJ: 2-12,16-36,40-42,48,56-60,64A-74,78-88,96,356-358,1-27B,31-41,47,85,1111, GAVRIĆI: 6-8,12-12,16,20-20A,1,5-7A,21A,25-27,31-33A,37-37A,91A, GORNjI KRAJ: 0,4-8,14-20A,24-28,32-46,50A,54-64,68,72A-82A,86A,98,182,234,1-13,17-29,33-61,65-67,73-75,79-81,87-87A,91-99,173,181,185,219,233-235,1111, IVERIĆ: BB,0,10,76,80A,1,7A,11A,27-27A,49,63,89A,97-97A,119A,173A,1111-1111BB, KOD CRKVE: 2,11,1111, KOD MLINA: 30, KOD ŠKOLE: 2-8,12,16,1BB,7-7A,13,31,159, MIROSAVLjEVIĆA PUT: 2,8A-10A,3A,11A-17A,27, MUZIČKA KOLONIJA: 8,62-62B,104A-108A,112,116B-120,43A,53,57,63A,67A,83A,103,115A,119A,139,161D,167,173B,193B,1111, MUZIČKA ŠKOLA: 18-20,24A,54,58,64-66,72,92,98,102-104,108-110A,116B-118A,11-11A,27,41,55-59,63-65,69-87A,91,95-97,101,107-109,113A-115,119,123-135,139-149A,153-155A,165-167A,171-171,181-187,191-193C,197B, NEMA NAZIVA ULICE: 16, PLjOŠTARA: 2A-8,14-18,22-36,1-3,7-9B,13-35,39-71B,77,85, PLjOŠTARA 2.DEO: 20, PUT ZA ILIĆE: 4,8,18,22-24,34,38,11-11B,19, PUT ZA PRNjAVOR: 4A-6A,10,20-28,62,21,27-31,35-35A,61,269, SELO: 10, VIČENTIĆA KRAJ: 18, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 32, Naselje Grabovac: FILIMONOVIĆA PUT: 325,
09:00 - 16:00 Naselje RATARI: NEMA NAZIV ULICA: 0,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): DRVARSKA: 4-6,14-16,3,7, MIHAILA MILOVANOVIĆA: 4-12,16,24,34-52,15-19,23,33-35, MILIVOJA RISTIĆA: 12, NIKOLE PAŠIĆA: 50,51, NIKOLE TESLE: 1-5,9,13-21,25-31, NUŠIĆEVA: 4, RADIVOJA KORAĆA: 2-6,10-22,5,
Lazarevac
09:00 - 14:00 Naselje Dren i Bistrica
Kurir.rs