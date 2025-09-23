Slušaj vest

Pripadnici Kabineta ministra odbrane i Sektora za infrastrukturu i usluge standarda obišli su juče sa predstavnicima Grada Beograda, JP "Putevi Beograda" i JKP "Beograd put" trasu gde se odvijala vojna parada "Snaga jedinstva", kako bi utvrdili oštećenja nastala tokom priprema i realizacije parade.

Saobraćaj se ne odvija u Bulevaru Nikole Tesle, a linije GSP-a voze izmenjenom trasom.

Kurir.rs/RTS

