Radovi na sanaciji trase gde se odvijala vojna parada "Snaga jedinstva" počeli su jutros, kao što je i Ministarstvo odbrane prethodno najavilo da će ulice biti vraćene u prvobitno stanje.
bulevar nikole tesle
POČELI RADOVI! Sređuje se trasa na kojoj se odvijala vojna parada
Pripadnici Kabineta ministra odbrane i Sektora za infrastrukturu i usluge standarda obišli su juče sa predstavnicima Grada Beograda, JP "Putevi Beograda" i JKP "Beograd put" trasu gde se odvijala vojna parada "Snaga jedinstva", kako bi utvrdili oštećenja nastala tokom priprema i realizacije parade.
Saobraćaj se ne odvija u Bulevaru Nikole Tesle, a linije GSP-a voze izmenjenom trasom.
Kurir.rs/RTS
