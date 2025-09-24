Slušaj vest

Na izložbi će biti predstavljeni radovi koji su nastali u protekle dve godine korišćenjem različitih tehnika – akvarela, pastela i ulja na platnu.

Ovo umetničko veče, lepim notama oplemeniće profesor Ljuba Dimitrijević i ansambl „Renesans”.

„Slikarka Vera Milivojeva nam se 50. put predstavlja samostalnom izložbom. Ovog puta se opredelila za nova ostvarenja nastala tokom poslednje dve godine.

Izuzetno produktivna, nadahnuta i nadarena, izlagala je na velikom broju kolektivnih izložbi. Ostvarila se u tehnici crteža, akvarela, pastela i ulja na platnu. Inspiraciju nalazi u prirodi i svetlosnim titrajima koje uspešno prenosi na platna i svilu. Interesuju je različiti žanrovi – pejzaž, mrtva priroda, akt.

Lakim pokretima dočarava univerzalnu estetiku i lepotu akta. Posebno se ističe njen poetični likovni izraz i pastelni kolorit na mrtvim prirodama cvetnih motiva, koji su je i pokrenuli da upliva u slikarske vode.

Foto: Beograd.rs

Posle niza godina, u najvećoj meri je okupira pejzaž. Snaga likovnog izraza je posebno izražena na pejzažima koji postepeno prelaze u apstraktnu formu i vatromet boja, bilo da radi akvarel ili ulje na platnu. Slike imaju atmosferu, odišu jin senzibilitetom, kome ne manjka jang snaga. Posebna zrelost likovnog izraza je postignuta na pejzažima i mrtvim prirodama rađenim špahtlom. Slike su žive, trepere, kompoziciono osmišljene, donose slikarkinu impresiju i emociju izraženu na ekspresivan način. Siguran potez i dominacija boja ostavljaju utisak radosti, životnog optimizma, pokreću. Slikarstvo kojem se radujemo i koje osetimo jeste likovni izraz Vere Milivojeve”, navela je Aleksandra M. Dabižić, istoričarka umetnosti.

Izložba će trajati do 13. oktobra, a ulaz je slobodan.