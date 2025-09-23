Slušaj vest

Z. K. (72) primljena je juče na Institut za ortopediju "Banjica" u Beogradu, sa teškim telesnim povredama, nakon brutalnog napada koji se, kako tvrdi, dogodio na Adi Ciganliji.

Kako se saznaje, napad se dogodio u popodnevnim časovima dok je nesrećna žena šetala popularnim beogradskim izletištem. Njoj je tada prišla grupica tinejdžera, za koje se, kako oštećena tvrdi, sumnja da su maloletnici. Njih šestoro, kako je Z. K. navela, oborili su je na beton, udarali i šutirali, a zatim joj strgli zlatni lančić sa vrata.

Lekari su joj u bolnici konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma ruke, zbog čega je nesrećna žena zadržana na daljem lečenju.

Slučaj vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je ovaj napad okvalifikovalo kao razbojništvo.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju napadača, a istraga je u toku.