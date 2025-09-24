Transfuzija krvi
Pokažite humanost na delu i danas dobrovoljno dajte krv na ovim mestima - vaše malo nekome znači puno!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija.
- Velika Plana, Kulturni centar "Masuka" 9-14 časova
- Vračar, Beogradski vodovod i kanalizacija 8-13 časova
- Zvezdara, JKP "Gradska čistoća" 9-14 časova
- Kostolac, Dom kulture, Kostolac usluge–sindikat "Nezavisnost", autobus 8.30-12 časova
- Kostolac, PD "Georad", autobus 12.30-15 časova
- Lajkovac, kod pošte, autobus 9-15 časova
- Šabac, Kulturni centar 9-15 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
