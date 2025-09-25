Slušaj vest

U domu Pave i Milana Sekulića čuva se najveća zbirka ikona u Srbiji koju čini 165 ikona od 15. do 20. veka nastalih na prostoru Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke i Rusije.

Pored toga, kolekcija sadrži i dela poznatih srpskih slikara 19. i 20. veka.

Pava i Milan Sekulić su svoje nasleđe poklonili gradu Beogradu 1970. godine, a njihova vredna kolekcija danas se može videti u Uzun Mirkovoj 5.

Kurir.rs/Grad Beograd

Ne propustiteBeogradSJAJNA VEST ZA GRAĐANE BLOKA 45 Dobili nova parking mesta - u protekle dve godine Novobeograđani dobili bezmalo 2000 rekonstruisanih i novih parkirališta
shutterstock-423218617.jpg
BeogradBAKA (72) NAPADNUTA NA ADI CIGANLIJI: Dečaci je oborili na beton, udarali i šutirali, pa joj strgli zlatni lančić sa vrata
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg
BeogradPOČELI RADOVI! Sređuje se trasa na kojoj se odvijala vojna parada
Screenshot 2025-09-23 114217.jpg
BeogradDANAS OD 18 SATI: Suzbijanje komaraca sa zemlje u ovim delovima Beograda
komarci-beoinfo-2.jpg