165 IKONA NA JEDNOM MESTU U domu Pave i Milana Sekulića najveća zbirka u Srbiji - ali to nije sve što se može videti u samom centru Beograda! (VIDEO)
U domu Pave i Milana Sekulića čuva se najveća zbirka ikona u Srbiji koju čini 165 ikona od 15. do 20. veka nastalih na prostoru Srbije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Grčke i Rusije.
Pored toga, kolekcija sadrži i dela poznatih srpskih slikara 19. i 20. veka.
Pava i Milan Sekulić su svoje nasleđe poklonili gradu Beogradu 1970. godine, a njihova vredna kolekcija danas se može videti u Uzun Mirkovoj 5.
