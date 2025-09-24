Slušaj vest

Grupa mladića pretukla je i teško povredila tinejdžera (17) na Paliluli, u Beogradu, koji je nakon poziva policije prevezen u Urgentni centar.

Prebijanje tinejdžera prijavljeno je u 20.24 sati, na okretnici autobusa na liniji 48.

Ubadanje na Karaburmi

Momak 2001 godište, koji je izboden na Karaburmi, dovezen je privatnim kolima u Urgentni centar, u svesom stanju. Bio je komunikativan i pregledan je od strane više lekara. Nakon pregleda, zadržan je na bolničkom lečenju zbog frakture lica.

Podsetimo, policiji su navodno rekli da ih je veća grupa nepoznatih osoba napala na Karaburmi i da su prilikom napada zadobili više uboda u telo.

Tuča navijača

Prema izveštaju iz Hitne pomoći, tokom noći bilo je i nekoliko intervencija u centru grada zbog tuča sa navijačima škotskog Fudbalskog kluba Seltik, koji večeras u Beogradu igra utakmicu protiv Crvene zvezde, a u kojima nije bilo teže povređenih.