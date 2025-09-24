TUČE, UBADANJA I DOSTA POSLA ZA HITNU POMOĆ: Evo kako je protekla noć u Beogradu
Grupa mladića pretukla je i teško povredila tinejdžera (17) na Paliluli, u Beogradu, koji je nakon poziva policije prevezen u Urgentni centar.
Prebijanje tinejdžera prijavljeno je u 20.24 sati, na okretnici autobusa na liniji 48.
Ubadanje na Karaburmi
Momak 2001 godište, koji je izboden na Karaburmi, dovezen je privatnim kolima u Urgentni centar, u svesom stanju. Bio je komunikativan i pregledan je od strane više lekara. Nakon pregleda, zadržan je na bolničkom lečenju zbog frakture lica.
Podsetimo, policiji su navodno rekli da ih je veća grupa nepoznatih osoba napala na Karaburmi i da su prilikom napada zadobili više uboda u telo.
Tuča navijača
Prema izveštaju iz Hitne pomoći, tokom noći bilo je i nekoliko intervencija u centru grada zbog tuča sa navijačima škotskog Fudbalskog kluba Seltik, koji večeras u Beogradu igra utakmicu protiv Crvene zvezde, a u kojima nije bilo teže povređenih.
Tokom noći nije bilo saobraćajnih nezgoda, a Hitna pomoć je imala ukupno 100 intervencija, od kojih je 20 bilo na javnom mestu. Najviše intervencija bilo je zbog hroničnih pacijenata, zbog visokog krvnog pritiska i astme.