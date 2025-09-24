Beograd
VOZILA MILE NA GAZELI, KOLONA I NA PLAVOM MOSTU: Jutarnji špic usporio Beograđane (foto)
Slušaj vest
Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a trenutno su najveće gužve na glavnim saobraćajnicama.
Kolona vozila je na Plavom mostu, Gazeli, kao i na Pančevcu u smeru ka gradu. Veliki broj vozila je i kod Autokomadne, kao i na moto-putu kroz Beograd.
Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Vidi galeriju
AMSS: Prohodnost puteva dobra
Prohodnost puteva od jutros je dobra i saobraćaj se odvija bez vanrednih zastoja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).
Na brojnim deonicama je zbog radova izmenjen režim saobraćaja.
Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.
Zadržavanja kamiona na većini graničnih prelaza su do dva sata.
Reaguj
Komentariši