Jutarnji špic u Beogradu je u toku, a trenutno su najveće gužve na glavnim saobraćajnicama. 

Kolona vozila je na Plavom mostu, Gazeli, kao i na Pančevcu u smeru ka gradu. Veliki broj vozila je i kod Autokomadne, kao i na moto-putu kroz Beograd. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

AMSS: Prohodnost puteva dobra

Prohodnost puteva od jutros je dobra i saobraćaj se odvija bez vanrednih zastoja, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Na brojnim deonicama je zbog radova izmenjen režim saobraćaja.

Na naplatnim rampama i na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja.

Zadržavanja kamiona na većini graničnih prelaza su do dva sata.

