Spisak isključenja vode:

Rade Končara (od Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog),

Maksima Gorkog (od Rade Končara do Tetovske),

Tetovska,

Banjalučka i

Belička.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

