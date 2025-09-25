Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u četvrtak, 25. septembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama na Voždovcu.
DANAS BEZ VODE U BEOGRADU: Zalihe da spreme stanari ovih ulica na Voždovcu
Spisak isključenja vode:
Rade Končara (od Vojvode Prijezde do Maksima Gorkog),
Maksima Gorkog (od Rade Končara do Tetovske),
Tetovska,
Banjalučka i
Belička.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
