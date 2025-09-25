BEZ STRUJE DANAS U BEOGRADU: Radovi u delovima ovih 5 opština
Spisak isključenja struje:
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje GLOGONjSKI RIT: Glogonjski rit: 6,22,26,32-40,50-58,1-1A,25,31-39,51-59,
15:00 - 20:00 VILINE VODE: BB,
Rakovica
09:00 - 14:00 ACE SIMIĆA: 14-16,28,32,15-17,21-23,39-41, ALEKSANDRA NEVSKOG: 6,5,9-11, AVRAMA LEVIĆA: 1-7, BLAGE MARIJE: 3-7,11-15,19-23, BOŽIDARA FERJANČIĆA: 2-8, BULIJA BENCIONA: 8,14-18,1-15, DARINKE BOROVIĆ: 8,3-7,11,15, DRAGOŠA KALAJIĆA: 2-6,10,3-7, DUŠANA PURIĆA: 6-22,3,13-21, DžONA FRONTINGHAMA: 4-6,10,5-7,13-17, FJODORA FJODOROVIČA ŠLjUGE: 8,9, GAMINSKA: 14-20, GENERALA PETROVIĆA: 6,3-5,15, GORSKOG JAVORA: 2,6,10-12,16-20,3-5, KAPABLANKINA: 2,3-9, KOSTE MILIČEVIĆA: 4,10-16,1,7-11, KOSTREŠKA: 2-10,1,5-7, KOZAČKA: 10,22-26,32,40-42,3-7,37-39, LINDENMAJEROVA: 8-10,14-18,5, MAJA GLAVE: 3-9, MAJE ZLATOGORKE: 6-10,14,18,22-26,5-11,15, MIHAILA TERZIBAŠIĆA: 4-10,14,26,1-7,13-23, MILjAKOVAČKE STAZE: 86-92K,100-100G,128V,148-152,151-151, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 4B-6,20-22,26,30,3,17-19,23G-27, MITROPOLITA MIHAILA: 6-10,14-18,24,3-11,21,25-27, MUTIMIROVA: 13-17B,25-27, NATALIJINE RAMONDE: 4,12-14,30,34-36,1-5,9,13-15, NIKOLE BIŽUMIĆA: 1-3,7, OŠLjAČKA: 2-6,1-3,9-11, PATRIJARHA DIMITRIJA: 98A-100D, RAKOVAČKI POTOK: 1-5,9, ŠEKULARSKA: 2-10,5,9,15, TRAJANOVA: 1-9, VELjKA RADENOVIĆA: 1-7, VOJVODE PETRA ŠEKULARCA: 2-10, VOJVODE PLAMENCA: 14-24,28-32,36,48-70,74-80,84-86,17-21,25,35,41-43,47, ZLATANA VAUDE: 4-16,9-13,
Naselje MILjAKOVAC: MILjAKOVAČKE LIVADE: 50J-52, Naselje RAKOVICA: BRANKE ĐUKIĆ: 2-6,12,1-3, ELSE IGNIS: 2,6,1-5,
Naselje RESNIK: EMANUELA LASKERA: 2-6,14,18,22,32,44-52,66,70,1,15,35,39,45-47,57, VELjKA STANOJEVIĆA: 8,7,
08:30 - 14:00 VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 5D-7B, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 82,65-73,77-81,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 GANDIJEVA: 18-26,34-34A,9-19c, JAPANSKA: 3-5, Naselje NOVI BEOGRAD: EVROPSKA: 13-15,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje PIROMAN: BRANKA TOMIĆA: 6, BROVIĆ: 26, CIGANI: 105,153, MILANA STANOJEVIĆA-RANČE: 2,6-10,16,28,126,152,1,5,19,23,27,31,125, MILETE ERAKOVIĆA: 26,36,194,226,57,163,169,173-175,181,189,193,201,209-209,219, MILUTINA ERAKOVIĆA: 56,61,257, MUZIČKA KOLONIJA: 147,243, RAUČEVA: 13, SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 2A,8,12-18,22,26A,30,78,100-104,110-112,116A,124-126,130-132,140-144,148-152,156-158,164,168,172-172B,186,250,1,5A-7A,19,31A,37-37C,55-55A,59-59A,65,69-69A,73A,87,99,107A,123-125,129-131,135-137,141-143,147,157-161,173-175,181,187,253,1111, TODORA VASIĆA: 4-6A,10-12,16-16,82,92,96,7,11,25,79,83,87-89,101,9999B, Naselje Stubline: DOM: 474, KOD CRKVE: 472, KOD ŽELEZNIČKE STANICE: 202B,544A,479A, STUBLINE: 58,76,476,473-477, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 482-482B,111,473-481,543, Naselje Veliko polje: NEMA NAZIVA ULICE: 300,304-310,314,305-309,313, STAMENIĆA KRAJ 1. DEO: 52,308A-314A,330B,291A,301,309A-311B,315-315A,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje GRANICE: NOVA 2: 7, Naselje MLADENOVAC (VAROŠ): BOGDANA POPOVIĆA: 2-4,8-10,14-18,1-17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,1-5, KAJMAKČALANSKA: 1-5,9-11,15-27,33-47, KOSMAJSKA: 92-94,98-116,120-122,126-128,136,146-150,154-164,168-180,186,97-113,123,127,133-137,147, KOSTADINOVAČKA: 2-12,18,22-28,5-31, LIVADSKA: 2-6,14,3-15, MORAVSKA: 4,8-12,18-20,24,1,7-11,17, PODPORUČNIKA PETRA BAJTAGIĆA: 2-4,8-12,16,1-15, SIME MATAVULjA: 2-4,8-20,24-26,1-3,7-17, STEVANA SINĐELIĆA: 4-8,1-7, VARDARSKA: 4-34, ŽELEZNIČKA: 2-20,24,
