Gradska opština Novi Beograd i Udruženje za podršku ženama „Heroine” organizuju od petka, 26. septembra, do nedelje, 28. septembra, besplatne ultrazvučne preglede karotida u pokretnoj ambulanti na platou ispred opštine.
BESPLATNI PREGLEDI KAROTIDE U NOVOM BEOGRADU: Dame, dođite i zakažite na platou ispred opštine
Zakazivanje pregleda za lica starija od 30 godina je na licu mesta od 11.30 do 12 sati. Preglede će obavljati radiolog sa iskustvom od 12 do 18 časova. Broj pregleda je ograničen.
Posle velikog odziva građana za četvorodnevne preglede štitne žlezde, organizovane tokom protekle nedelje, kao i velikog interesovanja za peti karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki, koji je održan 13. i 14. septembra, Opština Novi Beograd poklanja sugrađanima još jedan specijalistički pregled za oba pola, čime nastavlja praksu brige o prevenciji zdravlja građana i podizanja svesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti.
