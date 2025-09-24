Slušaj vest

Zakazivanje pregleda za lica starija od 30 godina je na licu mesta od 11.30 do 12 sati. Preglede će obavljati radiolog sa iskustvom od 12 do 18 časova. Broj pregleda je ograničen.

Posle velikog odziva građana za četvorodnevne preglede štitne žlezde, organizovane tokom protekle nedelje, kao i velikog interesovanja za peti karavan besplatnih ultrazvučnih pregleda dojki, koji je održan 13. i 14. septembra, Opština Novi Beograd poklanja sugrađanima još jedan specijalistički pregled za oba pola, čime nastavlja praksu brige o prevenciji zdravlja građana i podizanja svesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradSJAJNA VEST ZA GRAĐANE BLOKA 45 Dobili nova parking mesta - u protekle dve godine Novobeograđani dobili bezmalo 2000 rekonstruisanih i novih parkirališta
shutterstock-423218617.jpg
BeogradPOČELI RADOVI! Sređuje se trasa na kojoj se odvijala vojna parada
Screenshot 2025-09-23 114217.jpg
BeogradBAKA (72) NAPADNUTA NA ADI CIGANLIJI: Dečaci je oborili na beton, udarali i šutirali, pa joj strgli zlatni lančić sa vrata
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg