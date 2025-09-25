Slušaj vest

Danas se gaji u više od dvadeset varijeteta, i ukras je mnogih bašti i vrtova.

Samo ime ove lepotica sa paperjastim cvetovima duguje ravnicama Pampasa u Argentini, odakle potiče.

Screenshot 2025-09-24 125949.png
Foto: RTV Mag Youtube printscreen

U Evropu je doneta krajem 18. ili početkom 19. veka, a 1848. godine je počela njena komercijalna proizvodnja. 

Brzo raste, ne smeta joj suša.

Ima je i u roze boji a atraktivan je ukras i u kući.

Kurir.rs/Youtube RTV Mag

Ne propustiteInfoBizBESPLATNA BANJA NA POLA SATA OD BEOGRADA! Penzioneri masovno odlaze tamo, a kući se vraćaju preporođeni
Penzioneri u bazenu
Ludi svetSvadba od 100.000 evra kod Obrenovca šokirala prolaznike: Gosti igrali u kamionu - "Ovo samo Srbi mogu"
Gosti idu na svadbu kamionom
Beograd"ŽENKE SU SLAĐE" Sa tezge u Obrenovcu nasmejao Srbiju, ali dao i top caku kako se bira dobra lubenica! Važno je da dobro pogledate stranu na kojoj je "ležala"
Lubenice.jpg
Beograd"KILO PEČENJA, 3.000 DINARA I UDRI" Ovako je bilo pod šatrama čuvenog Petrovdanskog vašara u Obrenovcu, pogledajte atmosferu, kolce i sudaraljke! (VIDEO)
obrenovac vašar.jpg
BeogradŽENSKE CIPELE 500, A MOŽE I ZA 300! Prodavci spremni za čuveni Petrovdanski vašar u Obrenovcu, već zauzeli mesta, samo ih brine da se vreme ne pokvari skroz
vašar 5.jpg