U Obrenovcu gotovo da nema dvorišta koje nema ovu dekorativnu biljku.
širi se po dvorištu
U OBRENOVCU NEMA DVORIŠTA KOJE NEMA OVAJ UKRAS! Domaćice ga prosto obožavaju u bašti, ima ga i u roze boji!
Danas se gaji u više od dvadeset varijeteta, i ukras je mnogih bašti i vrtova.
Samo ime ove lepotica sa paperjastim cvetovima duguje ravnicama Pampasa u Argentini, odakle potiče.
U Evropu je doneta krajem 18. ili početkom 19. veka, a 1848. godine je počela njena komercijalna proizvodnja.
Brzo raste, ne smeta joj suša.
Ima je i u roze boji a atraktivan je ukras i u kući.
