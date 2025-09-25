Transfuzija
Danas pokažite na ovim mestima humanost na delu i dobrovoljno dajte krv! Vaše malo nekome znači sve!
Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na nekoliko lokacija.
- Mladenovac, biblioteka "Despot Stefan Lazarević" 9-15 časova
- Loznica, Vukov dom kulture 10-15 časova
- Novi Beograd, Atrium Property Servces, autobus 10-13 časova
- Obrenovac, Crveni krst 9-14 časova
- Smederevo, sportska hala 8-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
