Najslađa trka beba, Bebiron puzijada održaće se u subotu, 27. septembra, od 10h u Tržnom centru BEO u Beogradu!

Na Bebiron puzijadu pozvani su svi oni čija deca rastu nekom novom brzinom. Dobrodošli su svi koji žele da kreiraju nove najdraže uspomene i da se zabave. I sve to potpuno besplatno.

"Pravo na učešće na najslađoj trci imaju bebironi od osam do 14 meseci koji puzaju poput vetra. Iako Puzijada počinje u 10 sati, učesnike očekujemo dvadesetak minuta ranije. Savetovalište Bebiron već je pripremilo fenomenalne nagrade, diplome i zlatne medalje za najspretnije i najbrže, ali nismo zaboravili ni ostale učesnike. Mamama i tatama ostaje samo da zabeleže trenutke koje ćemo prepričavati u nedogled", navodi organizator.

