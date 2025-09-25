Slušaj vest

Najslađa trka beba, Bebiron puzijada održaće se u subotu, 27. septembra, od 10h u Tržnom centru BEO u Beogradu!

Na Bebiron puzijadu pozvani su svi oni čija deca rastu nekom novom brzinom. Dobrodošli su svi koji žele da kreiraju nove najdraže uspomene i da se zabave. I sve to potpuno besplatno.

"Pravo na učešće na najslađoj trci imaju bebironi od osam do 14 meseci koji puzaju poput vetra. Iako Puzijada počinje u 10 sati, učesnike očekujemo dvadesetak minuta ranije. Savetovalište Bebiron već je pripremilo fenomenalne nagrade, diplome i zlatne medalje za najspretnije i najbrže, ali nismo zaboravili ni ostale učesnike. Mamama i tatama ostaje samo da zabeleže trenutke koje ćemo prepričavati u nedogled", navodi organizator.

I to nije sve!

Od 12 sati u bioskopskoj sali Tržnog centra BEO biće organizovana besplatna Bebiron školica za trudnice i tate! Savetovalište Bebiron će vam pomoći da otklonite nedoumice koje imate o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju bebe. Školica je osmišljena da na zanimljiv način pruži osnovne informacije trudnicama i njihovim partnerima. Predavači će biti eminentni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u zdravstvenoj zaštiti trudnica, porodilja, dojilja i novorođenčadi.

Ne propustiteBeogradSJAJNA VEST ZA BLOKOVE! Stanari Bloka 45 dobili 80 uređenih parking-mesta
Screenshot 2025-09-23 110925.jpg
BeogradDŽUMBUS NA ZVEZDARI, ZATEKLA MUŽA S LJUBAVNICOM U 3 UJUTRU PA NASTAO LOM! Neviđena drama u Beogradu, evo šta se zbilo, komšije snimile sve! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-21 145034.jpg
BeogradTAJNA "POSLEDNJE BEOGRADSKE OAZE": Nekada Konjsko, danas Malo ratno ostrvo - celo prekriveno vegetacijom, na njegovom pesku nikao Novi Beograd
screenshot-204.jpg