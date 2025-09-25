Slušaj vest

Najveće gužve u Beogradu su, kao i svakog jutra, trenutno na najpromentnijim saobraćajnicama.

Kolone vozila su na Gazeli u oba smera, a saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima. Veći broj vozila je i ovog jutra kod Autokomande, kao i prilazima centru grada.

AMSS upozorio vozače na jak vetar u košavskom području

Na glavnim putevima sobraćaj je osrednjeg inteziteta, dok u košavskom području može biti povremeno jačeg vetra, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se skreće pažnja na to da se ulazi u period promenljivih uslova vožnje kada će zbog povremeno kratkotrajnih pljuskova, vlažnih kolovoza i slabije vidljivosti vožnja biti napornija i teža.

Napornija vožnja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja automobila na granici.