Najveće gužve u Beogradu su, kao i svakog jutra, trenutno na najpromentnijim saobraćajnicama. 

Kolone vozila su na Gazeli u oba smera, a saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima. Veći broj vozila je i ovog jutra kod Autokomande, kao i prilazima centru grada. 

Jutarnji špic

 AMSS upozorio vozače na jak vetar u košavskom području

Na glavnim putevima sobraćaj je osrednjeg inteziteta, dok u košavskom području može biti povremeno jačeg vetra, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozačima se skreće pažnja na to da se ulazi u period promenljivih uslova vožnje kada će zbog povremeno kratkotrajnih pljuskova, vlažnih kolovoza i slabije vidljivosti vožnja biti napornija i teža.

Napornija vožnja očekuje se na mestima gde se izvode radovi. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja automobila na granici.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, a na teretnim terminalima vozila se, na izlazu, zadržavaju najviše 180 minuta, i to na Batrovcima i Šidu. Na Sremskoj Rači i na Kelebiji teretna vozila na izlazu čekaju 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

