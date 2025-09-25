Slušaj vest

„Beltango lokomotivo” je autorski koncert-projekat kvinteta, zamišljen kao jedinstveno muzičko putovanje kroz 25 zemalja sveta – od Balkana do Buenos Ajresa. U ovom projektu tango se prepliće sa melodijama različitih kultura, stvarajući živopisnu muzičku mapu u kojoj svaka stanica donosi novu boju, ritam i emociju.

Koncept projekta podseća na putovanje vozom, gde svaki vagon otvara drugačiji prizor: balkanski melos, romska strast, mediteranska lirika, evropska klasika, latinoamerički temperament i na kraju – tango kao konačno odredište u Buenos Ajresu. Ova „lokomotiva” vodi publiku kroz vreme i prostor, pretvarajući koncert u uzbudljivu i emotivnu avanturu.

Na sceni se muzika izvodi sa snagom i energijom autorskog izraza „Beltango kvinteta”, čiji su članovi kroz više od 25 godina umetničkog rada razvili prepoznatljiv stil u kojem se tango prirodno sjedinjuje sa balkanskim, klasičnim i modernim muzičkim izrazom. Svaki ton u priči predstavlja simbol mosta između kultura, tradicija i ljudi.

Projekat „Lokomotivo” nije samo koncept, on je poziv na zajedničko putovanje u kojem publika aktivno učestvuje. Energija, ritam i emotivna dubina muzike otvaraju prostor za introspektivni doživljaj, ali i za kolektivnu radost, aplauz i pokret. Upravo ta razmena između muzičara i publike čini ovaj koncert neponovljivim iskustvom gde svaka izvedba postaje posebna i drugačija.