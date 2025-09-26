Slušaj vest

Moto ovogodišnje manifestacije je „Bonton starenja” i za cilj ima promociju kreativnih i sadržaja koji inspirišu pojedince svih generacija, a posebno seniore na aktivnost, interakciju u zajednici, kreativnost, pozitivnu životnu filozofiju i stil života.

Program je fokusiran na tradicionalne vrednosti, iskustvo i znanje koji su aktuelni i važni. Za savremenog čoveka predstavljaju istovremeno na najbolji način nematerijalne vrednosti, kulturno nasleđe, kao i kulturu pamćenja pojedinaca i porodica.

Program se realizuje sa ciljem da manifestacija afirmiše međugeneracijsku razmenu u vremenu u kojem živimo kao poželjan, human i dostojanstven način života pojedinaca, bez obzira na to koliko imaju godina.

Ulaz na sve programe i manifestacije je slobodan.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteDruštvoBesplatni izleti za penzionere: Danas počinje prijava! Ovde su svi detalji
Penzioneri odmaraju na planini
DruštvoBudući penzioneri - evo kako da se nosite sa završetkom radnog veka! Život dobija drugi tempo, kreću odmori i putovanja, a možete mnogo više
penzioneri
PenzionerPENZIONERI, KO OVO NE URADI U ROKU OSTAJE BEZ PENZIJE! Do kraja oktobra treba predati jednu važnu potvrdu
Hrpa papira na stolu
PlanetaŠarenoliki život penzionera u Kini i u Srbiji
Screenshot 2025-09-16 120900.jpg
DruštvoVažno upozorenje za penzionere u Beogradu! Prevaranti vrbuju starije građane u ovom delu grada: Nose fascikle i... FOTO
Penzionerka