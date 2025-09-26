DANI SENIORA NA ZVEZDARI: Saznajte šta je to Bonton starenja
Moto ovogodišnje manifestacije je „Bonton starenja” i za cilj ima promociju kreativnih i sadržaja koji inspirišu pojedince svih generacija, a posebno seniore na aktivnost, interakciju u zajednici, kreativnost, pozitivnu životnu filozofiju i stil života.
Program je fokusiran na tradicionalne vrednosti, iskustvo i znanje koji su aktuelni i važni. Za savremenog čoveka predstavljaju istovremeno na najbolji način nematerijalne vrednosti, kulturno nasleđe, kao i kulturu pamćenja pojedinaca i porodica.
Program se realizuje sa ciljem da manifestacija afirmiše međugeneracijsku razmenu u vremenu u kojem živimo kao poželjan, human i dostojanstven način života pojedinaca, bez obzira na to koliko imaju godina.
Ulaz na sve programe i manifestacije je slobodan.
Kurir.rs/Beograd.rs