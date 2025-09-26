Slušaj vest

Među učesnicima su bili i učenici osnovne škole „Ljubomir Aćimović“ koji, sudeći po njihovim reakcijama, vole da provode vreme na ovakav način.

Za najmlađe i njihove roditelje bili su pripremljeni fotografi, animatori, muzički program i sportske aktivnosti.

Kurir.rs/RTV Mag

