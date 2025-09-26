Manifestaciju „Porodični trenuci u prirodi“ priredio je Beogradski centar za osobe sa invaliditetom, sa ciljem da se najmlađima omogući sadržajan i kvalitetan boravak na otvorenom.
beogradski centar za osobe sa invaliditetom
PORODIČNI TRENUCI U PRIRODI: Nezaboravno druženje i dan u prirodi za najmlađe (VIDEO)
Među učesnicima su bili i učenici osnovne škole „Ljubomir Aćimović“ koji, sudeći po njihovim reakcijama, vole da provode vreme na ovakav način.
Za najmlađe i njihove roditelje bili su pripremljeni fotografi, animatori, muzički program i sportske aktivnosti.
Kurir.rs/RTV Mag
