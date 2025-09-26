KRSTOVDANSKI VAŠAR ZATVARA ULICE: Na hiljade ljudi sjatiće se u Obrenovac za vikend (VIDEO)
Za građane Obrenovca već uobičajeno, tokom trajanja vašara biće uvedene privremene izmene u režimu saobraćaja.
Od petka, 26. septembra u 9 časova, do nedelje, 28. septembra u 6 časova, biće zatvorene sledeće ulice:
- Miloša Obrenovića (od ulice Kneza Mihaila do kružnog toka),
- Majora Nebojše Tepavca,
- Vašarište,
- deo ulice Kralja Petra I do raskrsnice sa ulicom Vojvode Mišića.
Saobraćaj će u navedenom periodu biti preusmeren u ulice Kralja Aleksandra I i Tamnavsku.
Nadležni apeluju na građane i posetioce vašara da svoja vozila ne parkiraju na zelenim površinama, mestima koja nisu predviđena za parkiranje, kao ni na mestima rezervisanim za osobe sa invaliditetom.
Tokom vašara, na terenu će biti prisutni Komunalna milicija i inspekcija, a biće angažovana i dva specijalizovana vozila „pauk“, koja će nepropisno parkirana vozila uklanjati.
Alternativna parking mesta obezbeđena su kod Sportsko-kulturnog centra, u naselju Topolice, na velikom parkingu kod Doma vojske, kao i na svim obeleženim parking mestima širom grada.
Tokom trajanja manifestacije, vozila JGP-a saobraćaće izmenjenim trasama na linijama 911, 911A, 912, 912A, 912A1.
Kurir.rs/RTV Mag