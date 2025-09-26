DANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU, SPISAK NIKAD DUŽI: Isključenja počinju od 8 sati
Spisak isključenja struje za danas.
Palilula
09:00 - 12:00 Naselje PADINSKA SKELA: PRELIV - SELO: 53, Naselje PRELIV: PRELIV - SELO: 32-38A,42-54,64-66A,88-88A,106-108,142,37,43,65-69A,83,87-87,105-107,119-123,153,
13:00 - 14:30 DUŠANA BARANINA: 2-16,20,3-19, MILOJA VASIĆA: 2-14,18-22,26-30,34,1-17,25-37, MILOMIRA STANIŠIĆA: 2-4,10-12,20-22,1-5,9-19, SLANAČKI PUT: BB,BB,80-100A,108,130D-130Đ,140-160,121-161,165, Naselje SLANCI: NOVO GROBLjE-LEŠĆE: bb, SLANAČKI PUT: 2-2A,1-13, Naselje VIŠNjICA: RATKA SARIĆA: 4-24,13-25, SESTARA JANKOVIĆ: 2-4,8-26,1-11,19-27A,
Voždovac
08:00 - 16:00 Naselje RIPANj: AVALSKA: 87, IVANA PANDžE: 4-12,16-18,1-17, PUT ZA DROBNjAKE: 2,6,42,46,3-5,11-13,33,37-39,47-55, PUT ZA LIPE: 7, PUT ZA POPOVE LIVADE: 2-6A,10-20,38-44,48,76A-80A,1-1A,5-17,27-29,37,71,75A-77,81,105, PUT ZA TREŠNjU: 0,12A,29,33, PUT ZA TREŠNjU 2 DEO: 8-8B,26,34,3-7,19-21, PUT ZA VUKOVAC: bb,2-8,12-16,1-11,67,75, STARI PUT ZA RALjU: 2-8,3-9,
09:00 - 14:00 Naselje RIPANj: KOSA: 2-6,10,14,1-5,9,13-15,31, KOSOVSKA: 2-12,5-7,11, KRAGUJEVAČKI PUT: bb,34B-42B,64-72A, MILANA TOPLICE: 3-5B, PRNjAVOR-SMRDAN: 34,48-50,54-54,58-70,80,86,27,51-55,59,71-79,83-85,89, PUT ZA LIPAR: 2-12,16-18,28,32,52,56-62,1-9,17,151-167,171-181,187-187A, PUT ZA LIPE: 10,14-16,20,1-1C,5A-7, PUT ZA LIPE DRUGI DEO: 8,1-5, PUT ZA LIPE PRVI DEO: 1-9, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 2-8A,12-16,5-7,13-15, PUT ZA SMRDAN: 5,9,23A, PUT ZA SMRDAN DRUGI DEO : 2,8-12,11Đ-11G, PUT ZA SMRDAN PRVI DEO : 2,8-10,14-16,7,13-17, SREDNjI PRNjAVOR: 6-44,66,3-29,39A-41,137, Naselje VRČIN: AVALSKA: 158-160,164,200,226A,163, ČIKA LjUBINA: 4-6A,20,34,7-17A, FRUŠKOGORSKA: 2,1-5A,9, GAJSKA: 4-6,10,14-18,3,7-11A,17, NIKOLE TESLE: 2-10,14-16,24-30,34-36,58,1-7,15-23,31,37,41, PRIZRENSKA: 2-20,1-23, PROSVETNA: 2-6,12,1-13, RANČERSKA: 4-8,1-5,9-11,19-21,25,31,39, SOLINSKA: 2-8,1-9, STEVANA MOKRANjCA: BB,4-8,1-17,21-25,31,39, ŠUMSKA: 2-4,10,1-5, TOPLIČKA II DEO: 2-4,8,12,1-11,
08:30 - 17:00 BRAĆE KOVAČ: 10-22,28-36,9-17,25,29-35, ĐORĐA KRATOVCA: 38-42,33A, IBARSKA: 16-18,13-17, KRUŠEVAČKA: 40-46A,39-43A, TOMAZEOVA: BB,1A-31,
Čukarica
08:30 - 14:00 MAKIŠKA KOLON KOSMAJ: 26-62, OBRENOVAČKI DRUM: 53A-53B,
Rakovica
15:00 - 20:00 OSLOBOĐENjA: 26-28,42-52,58,62-74,25,39-47B,51-61,65,85, USEK KIJEVO: bb,BB,BB,4-16,20-20A,1-5,17,
Naselje KIJEVO: KRUŽNI PUT KIJEVO: BB, Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 2-2D,1-1X,65,
23:00 - 02:00 BORSKA: 9A-9Z, PRVE ŠUMAD BRIGADE: 1A, RAKOVIČKA: 2-10,1-1A,5-13, VAREŠKA: bb,2-4,1-9B,
Novi Beograd
08:30 - 13:30 JURIJA GAGARINA: 52-74, NEHRUOVA: 61B,
Grocka
09:00 - 14:00 Naselje VRČIN: AVALSKA: 164,168-190,125-125C,129-131,147-147A,151,179-183,187-189,201-201A, AVALSKI DRUM: 2-14,18-20,24,28,44,52-54A,5V,11,35,39,51, AVALSKI VENAC: 2-4,1,5-9,13, BRDSKA: 2-16,20-28,32,44,50,1-17A,25-27,41-55,59, DOSITEJEVA: 2-4,8,1,7-9, DR. MLADENA STOJANOVIĆA: 2-6,10-14,1-5,9-11, ĐURE PUCARA: 8,1-9, HAJDUK-VELjKA: 1-9, KRAGUJEVAČKI PUT: 28, LIPARSKA: 2-16,20-32,1-19,23,39A, LOKVANjSKA: 6-10,17, LUGARSKA: 4-6,1-7, N.H.ŽIVKA LAZOVIĆA: 2-4,8-10,14,3-5,9,13,17-19, NEZNANOG JUNAKA: 2-12,1-3, NIKOLE TESLE: 2-10,16,24-30,34-36,58,1-5,11A-23,27,31,37,41, OMLADINSKA: 1-7, OZRENSKOG ODREDA: 4-12,16,1, PAVLOVIĆEVA: 4-24,30-40,1-3A,9-23,27-33,37-39,45-45A, PAVLOVIĆEVA I DEO: 2,6-14,5-11,15-27, PAVLOVIĆEVA II DEO: 4,1-5,9,13A, PROTE MILANA SMILjANIĆA: 2,6-8,1-7,17-19, SAVSKA: 2-2A,8,14,7,29, SLAVONSKA: 2,5-7, STEPE STEPANOVIĆA: 2,6-6A,10-12,18,22-24,28,42-48V,62,68,1-5,11-11A,17,31-33,47, STEVANA MOKRANjCA: 11-13,29, STEVANA SINĐELIĆA: 4-8,12-28,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,18,1-3,9-11,17-19, ŠUMARSKA: 2,1-19, TOPLIČKA 1 DEO: 4-8,1,5-7, VLADIMIRA NAZORA: 2-6,10,1A, VOJISLAVA ILIĆA: 6-10,14-18,28-30,1A-5,9,17-17B,23,35, VUKA KARADžIĆA: 4-14,18-20,24-26,30-62,1A-7,11-15,19-25,33-43,49-59, ZMAJ JOVINA: 2-14,1-5,9-17A,
Barajevo
08:00 - 16:00 Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 57,
Obrenovac
08:00 - 16:00 Naselje OBRENOVAC: SKELA: 0,10-12,312,324-326,404,9-15,63M,403, SKELA MARIĆA KRAJ: 53, Naselje SKELA: AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,1111BB, DESETOG OKTOBRA: 58,80,102-108,112-116,124-132,73,109,115-115A,121,129-131,137-143,147, DRUGARSKA: 6, MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21, PEDESETŠEST RODOLjUBA: 120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280,284-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D, ŠABAČKI PUT: 86,96,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357, SAVSKA: 6,1,7, VORBIŠ: 4,406-408,414,317, ŽIVKA MARKOVIĆA: 14A,38,11B, ŽIVORADA DRAGOJLOVIĆA: 4-18,26,3-37, Naselje UROVCI: ŠABAČKI PUT: 162,269, UŠĆE NEMA NAZIV: 226, Naselje UŠĆE: CRVENKOVIĆA KRAJ: 6,1-5, DONjI KRAJ: 222,9,21A,221-223,227, GOLA BARA: 22-26,30-42,52-78,82-106,1-1A, GORJAČA: 2-4,8-10,220A-224,13-13,17,21B, POLjAČKI KRAJ: 18-24,28-32,15-35, STARO UŠĆE: 225, UŠĆE NEMA NAZIV: 6,10-12,216,220,246-248,274,302,13-19,153,245, VIŠNjAK: 10A,88,194,244,19A-21,219A,249, VOĆNjAK: 230, VUKODRAŠKI POTEZ: 34,
Sopot
08:00 - 16:00 Naselje BABE: ARANĐELA ILIĆA: 2-6, BORISAVA KAČAREVIĆA: 2-4, BRANKA LAZIĆA: 2,10-18,1, BUDIMIRA KITANOVIĆA: 2-6,10-14,1A-15,19,23, DRAGOLjUBA SPASIĆA: 2-4,8,12,20,24-24,28-34,38,42-44,48,152A,166A,176A,27,31,37-45,51,59-63,67-69,509, DRAGOLjUBA SPASIĆA 1 DEO: 6,26,30-30B,50-52,3-5,49-49B,55, DRAGOLjUBA SPASIĆA 2 DEO: 2,8-10,1,29A, DRAGUTINA BOŠNjAKOVIĆA: 4-6,5-7, DUŠANA MITROVIĆA: 2-8,1-7,11-17,21-29,33-41, KOSMAJSKA: 2-4,10,3, LjUBIŠE KOSTIĆA: 2,1,57A-57G, LjUBIŠE MILIVOJEVIĆA: 6,234,7, LjUBIVOJA KAČAREVIĆA: 2-6,1-17, MILANA MITROVIĆA: 4,8-10,16,20-22,3,7-7A,13-15,21,27,31, MILANA MITROVIĆA 2 DEO: 2,6-10,7B, MILANA MITROVIĆA 3 DEO: 4-6,10,13, MILANA MITROVIĆA 4 DEO: 4-10,18,11,25,29,43, MILANA PETROVIĆA: 4-6,3-5, MILANA RADOSAVLjEVIĆA: 3, MILANA STOJANOVIĆA: 2-2,10-12A,16A-22,26A-26V,36,50,3-5, MILIJANA SIMIĆA: 2,6-12,148A,5-9,13,17-19,23-29,35,45,151A-153, MILISAVA ANTONIJEVIĆA: 2-4,8-12A,3, MILISAVA NOVIČIĆA: 4-6A,10,1-5,11, MILOSAVA MILIĆA: 2-12,1-5, MILOVANA MILINKOVIĆA: ,2-6,10,1,7,11-15, PARTIZANSKI PUT: 2A-10,14-16,20-26,34-42,48-54,58-64,68-72,76-88,92,96,104B,110,114,118-120,124,128-132,138-142A,154-160,164-168,172-174,178,182-186,190-194,200-206,210-222,228-246,250-252,256-258,262,266-278,282-284B,298-300,304-308,312,316-318,322,328-342,346-350,358-364,368-370B,374-378,382-384,388,394,490,584B,1D,11A,131,141A,173A,181A,189,233-235B,265,273,281-281A,285A,455,499,525B,591B, PETRA NOVIČIĆA: 2-4, RADOMIRA RANKOVIĆA: 2A-10A,14-18,1-3,7-13,17,109A, SELIMIRA PEŠIĆA: 2-4,8-30,34,40-44,50-60,1,5,19-23,29,33A-35B,41-43C,231, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA: 2,6,18,5-9,15,21, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 1 DEO: 4,156,162,168,210,222,236,240,1-3A,155-157,161,215, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 2 DEO: 3-5, SVETISLAVA RADOVANOVIĆA 3 DEO: 5,13, VITOMIRA NIKOLIĆA: 2,6-10,120B-120D,238,5-7,11-13,17-19,23-31,35-39,45-51,147, VITOMIRA NIKOLIĆA 1 DEO: 10,3-5, VITOMIRA NIKOLIĆA 2 DEO: 1-3, VITOMIRA NIKOLIĆA 3 DEO: 2-6, VITOMIRA NIKOLIĆA 4 DEO: 1-3, VLADIMIRA KAČAREVIĆA: 2A-4,8-12,140,160,208,139A, ŽIVANA NOVIČIĆA: 2A,1,5-7,11A, ŽIVOMIRA SIMIĆA: 2-8,1-7,11, Naselje DRLUPA: PARTIZANSKI PUT: 2-14,22-24,48,56,1-3A,7-15,23-25,49-51,55, RATKA JEVIĆA: 2-6,10A-16,20,28A-36,40-42,46-48,1-11,15-17,27-41,45-47, SEDMOG JULA: 2-40A,44-50,56-56B,62-66A,76,1-25,29A-33A,37-41B,45A-49A,53B-55, VLASTIMIRA VESIĆA: 4-4A,8B-10,14A-26,30-30G,34-42,48-48A,52-56,60-64A,68-80,84-90,3-3A,7A-21,25-33,41-45,49A-51,57-63,67-71,75-87A,
Naselje DUČINA: BAVANSKA: 4,8-16,1,9-11, BOGDANA MILIJANOVIĆA: 4,12,16,3-5,9,13-15, BRAĆE IVKOVIĆ: 2,8-24,28-28B,32-34,1-7,13-15A, BUNARSKA: 2-4,8,12,1,9, DRAGIŠE SARIĆA: 2A-18,1-13, DRAGOSLAVA MIŠIĆA: 4-26,3,11A-23, ĐURE SILjANOVIĆA: 6-22A,26-28,1-7, LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2-8,12,16-20,24-36,40-46B,50-60C,64-78B,84-98,102-114,118-120,124-160,164-180,1-13,19-21,25-41A,45-55,59-73,77,83,87,91,95-97A,101-121A,125A,129,133-167,171,177C,273A, LjUBOMIRA ŽIVANOVIĆA-BRKE: 2-4,10-16,1,15, MILIŠE MIŠIĆA: 2-10,16-18,1-3,7,11,15,19-23, MILIVOJA STEVANOVIĆA-MICE: 2-16,5-15, MILORADA MARKOVIĆA: 12,7, MILORADA ŽIVANOVIĆA: 2-6,10,7-13, PETLOVAČKA: 2-8,14,11,15-17, PROFESORA MILORADA MILINKOVIĆA: 4,1, SAVE ŽIVANOVIĆA: ,2,8-12,16-26,30-32,38-40A,44-56,1A-15,19A,23-47, STEVE MILIJANOVIĆA-BADžAKA: 3-3A,
Naselje ĐURINCI: BEOGRADSKA: 4-4A,12-16,20-36,40-54A,80A,88,122,126A-128,11-21A,25,29-35,43A-45,49A-57,61-65,71A-73,79-85,89A,97,101A-103,107,111-113,117-123A,127-131,137,143A,147A-153,209A, BRANKOVA: 21A,27A,35, CRNOGORSKA: 4B-8A,12-16,48,3B-17C,21-27,33-35,41Z, JANKA KATIĆA: 4A-16,22,5-9,15-21A, KARADJORDJEVA: ,2-18A,22-46,50-56,60-68,72A-84,90-98,102-108,112A-116A,132,160,360,1-13,17A,23-25,29-31A,35-35B,39-51A,57-85,89-95,99-109,113-115, KOSMAJSKA: 2-6,10,14,18-20,1-3,7-9,15, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2,6,10-12,22-30,36A-40,52-52,56-62A,84-124B,128-130,162,1-1B,5-11A,15-19A,23-27A,31-31A,35,39-51A, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-8,3,7-15,19,25, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: ,2-20A,24A-42,46-64,76,190A,208,1G-3,7A-7B,11-27B,31-33A,37A-39A,43-55,81, Naselje MALA IVANČA: AVALSKA: 11,15A,49-51, BEOGRADSKA: 2-2A,8-18,548B,1-5,9-11A,15-25,87, BORAČKA: 2A,6-14,20-22,3-27,303A, BRANE VASILjKOVIĆ: 2,6-12,5-7,11, ČETRNAESTOG OKTOBRA: 2-4,9-11A,15, ČETVRTOG JULA: 2-12,7-9,13,163A, DRUGOG JULA: 4-12,16,24-34,540G-542A,602,3,15,27-29,33,55,123-125,541B, ĐURE PUCARA: 2-4,24-24,552A,3,259E, ĐURE PUCARA 1.DEO: 2-8,24-24,1,5, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: 2-22,26-36,40,46-48,52,56-58,62-86,126,1-51,57-61,65-67,71-87,91-95,99-101,105,111-115A,133, DVADESETDRUGOG DECEMBRA: ,2-8,12-52,56A-64,68-70A,3,7-29,33-51,335A, DVADESETOG OKTOBRA: 2-4,10-12,16,20-34,38,412,422,3-17, GAVRILA PRINCIPA: 12,3,7,11,15-17,51-59,63-65, GROBLjANSKA: 2-6A,10-12,16-18,3-7, KOSMAJSKA: 4-8,12-18,1-3A,7-9, KRAGUJEVAČKI PUT: 4-6,10A,16,20,504,550-554A,562-562,7-7B,11A,17B,111,545-547C,553-555,563, KRAJIŠKIH BRIGADA: 2-26,30-34,44-46,550D-552A,562B-564,1-5,9-35,39,55,97-99,259E,559,563-565, LENjINOVA: 2-10,18-22,1,7-9,13-19,25,107B, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: ,4-4A,8-10,14-18,22-38,124,1-23,31-33,109C, NARODNIH HEROJA: 2-24,28,32-40,44,48-64,70,76A,1A-7A,11-17,21,25-27B,35-47,51-65, OHRIDSKA: 16, PARTIZANSKA: 4B-6A,3,9, PROLETERSKA: ,2-6,12-14,18,22-32,36-44,48,54-64,70B,74A,78,370,462,476,480A,1-29B,33-35,41-53,57-59,67-67A,73-77A,81-83,87-89,95, PRVOMAJSKA: 4-6,1C-9B, PUT ZA BARE: 2-12A,16A-22,26,40,64,86,1-5A,11-13,69-71,93,97A,101-101B, PUT ZA MALU IVANČU: 2-32B,36-36A,42-56A,60-64C,68-80,90-90Đ,540A-544,548-550G,590B,624-624,1-7G,11-13,17,21,25-27,47C,55,59-61,87B,121,537A,545-549,555A, PUT ZA PLANDIŠTE: 2-12,18-36,40-44,50,58-76,80-80,86,92-96,100,540-542B,570E,1-9,13-45,49-81,85,97,101-107B/I,753, PUT ZA PLANDIŠTE 1.DEO: 2,6,34,540C-542B,570E, PUT ZA PLANDIŠTE 2.DEO: 4A-10,84-84A,5-9, PUT ZA ŠINDRU: 1A, RADNIČKA: 4-10,1,9, RIPANjSKA KAPIJA: 4-32,36-36A,42-44,48-50E,54-54,60-62,70-76,3,55,59-61, SEDMOG JULA: 2-2,6-20,24-32,36-56,72,90,94,122A,154,3,7-19,23-35,53,73,77,81-83,89, SOLUNSKA: 2-12A,3-13, ŠUMADIJSKA: 2-12,1-15,19,23-25, SVETOZARA MARKOVIĆA: 2-14,1-11, TRG BRATSTVA I JEDINSTVA: 2A-2B,6-8,1-15, VLADE JAKOVLjEVIĆA: 3,7, VUKA KARADžIĆA: 4-6,3-5,9-13, ŽELEZNIČKA: bb,2-6,18,1-5A,9-15,19, Naselje MALI POŽAREVAC: AUTOPUT BEOGRAD-NIŠ: ,, BELI POTOK: 2-12,16,3-13, BORAČKA: 2-8B,1-7, CARKOVA: 4-8,16,1-13, ČEDE GAJIĆA: 2-4,8-10,7, ČEDE ŽIVKOVIĆA: 2-10,1A-7,11, DESIMIRA MILOŠEVIĆA: 2,1-3, DODINA: 2-2A,8-10A,16,1-3,9, DRAGE ANĐELKOVIĆA: 2-12,26,9-13, DRAGE PAVLOVIĆ: 2-4,3,161, DRAGUTINA NIKOLIĆA: 2,10,14,5,9,13-15,21-25, DRINSKA: 2A-4A,8,14,22,26-28,32-34,114-114A,1-3,7A, DVADESETŠESTOG MAJA: 2-8,12-16,1-7,11, GORNjAČKA: 2-2A,6,1-3A, HEROJSKA: 2,6,1-3,15, IVE ŽIVANOVIĆA: ,2-8,18-20,34,44,1-9, JAKOVA SIMIĆA: 29, JANKA MILOŠEVIĆA: 4-6,10,1A, LEPOSAVE STEPANOVIĆ: 2-4,1-3A, LjUBIVOJA GAJIĆA: ,6-12,18-22,26-42,46-48,52-54,58A-58G,62-64,68,100-102,108-108A,1A-5,9-11,15-33,37-41,53-55A,59A-59D,67-71,91,97-99,113,117A-121,129-131, LUKE OSTOJIĆA: 20, MIHAILA NIKOLIĆA: 16,1-3,7, MILANA PETROVIĆA: 8-14A,160,9,113, MILOVANA GRUJIĆA: 2-4,8-14,7, MILOVANA JOVIČIĆA: 2-16,20-20A,24-26,30,40A-46,50-54A,66-68,72,76-82,94,1-7A,13-21,25A-29,33A-35B,45-47,71-77,81-83,95-97A, NARODNIH HEROJA: 2-6,12,16-18,22-30,34-36,40,44-46,50-54,1-3A,7-13,17-23,29-31,35,39,43-53,353, POPAJINA: 2-6,1-7A,13,17, RADINA: 2,14,20,24,1-3,7-11, RADOJICE STEVANOVIĆA: 2-6B,244A,1A-7A,11,15A-17, RADOMIRA ĐURIČIĆA: 12,1-9, RADOMIRA JOVIČIĆA: 2-4,8-16,1, RAVNI GAJ: 2-4,8-14,34,5, SELjINO SOKAČE: 6,12-16,254A,1-9A,13,19, SOLUNSKA: 2-4,1-3, SREĆKA JOVANOVIĆA: 2-10,14-16,22-34,40A-40B,56-58,68-74,7-9,13-15,21-27,31-33,97A, STANOJA STEVANOVIĆA: 9, TIHOMIRA NIKOLIĆA: 2-6,1-3, TIHOMIRA RADIĆA: 2,16,22-34,3-5,11, TIJE SIMIĆA: 2A,6,10,1-9, TREĆEG DECEMBRA: 3,7, TRG KOSMAJSKIH PARTIZANA: 8,100,1-1,11,41, USKOČKA: 4,1-3, USTANIČKA: 2-6,20,1-7,25A-27, VITE GRUJIĆA: 2-4B,8,20,24,1-11B,19,31,47,77, VITOKE ŽIVANOVIĆ: 2-4,8,12-16A,20-24,32A,1-21A, VOJISLAVA STEVANOVIĆA: 2,6-8A,12,5-15,21, VOJVODE STEPE: 2-4,7,11-15, VUČKA MILIĆEVIĆA: 4-16,1,5,19,23, ŽELEZNIČKA: ,2-4,10,14-18,22-28B,138A,1-25, ŽIVE STEVANOVIĆA: 6,20,40A,1A-3A,19,241, ŽIVOTE STEPANOVIĆA: 2-10,16-28,32-42,256A,1A-3,7-19,23-27,31,35-37,41,51,257-259, Naselje MANIĆ: KOSMAJSKA: 63-65, Naselje NEMENIKUĆE: AVALSKA: ,2,8-14,232,250,1,5,9-9A,13-21,25-29,33-35,237,275B, BASTAVSKA: 2-14,22-24,42A-44,1-15A,19,33, BOŠKA BUHE: 4,14,180,5,21B, BRANE AKSENTIJEVIĆA: 25, CARA DUŠANA: ,2-4,556,1-13,17, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 11, DOSITEJA OBRADOVIĆA: ,2-4,8-12A,16,22-24,28,186,3A-7,11-13,17-19,25A, JANKA KATIĆA: , JOVANA ŽUJOVIĆA: ,2-4,8-10,22,260,284,340A,3, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KARAĐORĐEVA: 2-16,22-22,26,64,1,5-13,277, KOSMAJSKA: ,2-2,6,14-26,32A-40,48-54,58,74-76A,120,124,138A,144,150,164,174,1,5-15A,19-25,29-31,35-43,47-49,57-63A,69-71,75-85,89-93A,97B-123B,141,151B,183, KOSMAJSKOG ODREDA: 4-10,16-26,30-32,40-40A,44-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,142,192,220,264,440,524D-526A,532A-534A,610A,3,7-11,15,19,23-25,29-35,39-43A,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,257,261,267A,477,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, KOVAČEVA: ,128,3-5,11-13,131, MILOVANA GLIŠIĆA: 16, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 36-38A,58B,448,5, NjEGOŠEVA: ,2-4,10-14,18-32,36-44,48-50,56-58,66,98,168,1,5-11,21-21A,29,93,107,335, PARTIZANSKI PUT: ,2-8A,16A-20,30A,34-36,40A,48,66,88I,92A,408-410F,456A,498A,504-504B,508,598-598A,602-606,612-616C,7-23,27-35A,41,45,53-59,65,85-85A,89A-95A,109A-109G,115-117,121-123,127,131-133,137,141,147-161,169,173,179-189,193,197,241,251A-255,379A,407A,497B-497C,507A-509C,513A,523-523E,551B,561,587A,597B,603-605,613-613, PIONIRSKA: 4,12A-12B,16,404A-404B,408-410,552,5,9-11,15A-17,51,405,409-409A,537,565B-565D, ŠUMADIJSKA: 2-2A,6-10,14,3-5,9-13,19-21,191, SVETOZARA ĐUKIĆA: 8,12, USTANIČKA: ,4-6,12-32,36-40,46,52-62A,68-70,458,504A,3,7-15A,21A-23A,59,311,501, VUKA KARADžIĆA: 4-18,22-26,84,1A-9,17, Naselje PARCANI: BOGOSAVA FILIPOVIĆA: 4-10,22,30-32,36,40-48,3-11,17-19, BORIVOJA MIRKOVIĆA: 4-6,1A-5, BOSTANIŠTE: 2-2A,6A-8,26-30,1-5B,9-11A, BRAĆE JOVANOVIĆ: 2A-4,8-12,1-13, DOBROSAVA RADOSAVLjEVIĆA: 6,1-5, DRAGIŠE ŽIVKOVIĆA: 2-8,12-14,3-17, DRAGOLjUBA JOVANOVIĆA-TRUJE: 2-6,16-18D,22-26A,30-36,42-48,52A-60,64A,72,78,84A-90A,96-96A,100A,106-112A,118-120,126-128,1-3,7-11,15-17,21-25,29-33,37,41-45,49-67,71-75,79, DRAGOSLAVA TODOROVIĆA: 2-4,3-5, IVE LOLE RIBARA: 2A-6,1-11B, JAKOVA VIĆENTIJEVIĆA: 4-10,14-18B,22,9-13, JULIJANE RADOŠEVIĆ: 2-18,1-5,9-11A, KOSMAJSKA: 4A-6,10,16-20,32A-34B,38-40,46-58,84,94-106,110,118,122,130-134,138,148-148D,154,164-176A,180-182,186-192,198-206,210-214,218,222-222,226-228,240,246-258,272-274,280,284A,288-288A,308-310,324-326,330A,11B,101,193,301A,307-309,313C,317,325,331,339,343, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2-6A,10-12,16A-20,1-3,7-11,15A-27,31A-33,37,47-51,55, MILANA ILIĆA: 4-6,3-9,13,17,243, MILIVOJA ILIĆA: 1,5-9, MILORADA ILIĆA: 4,1,15, MILOSAVA JOVANOVIĆA-ZEKE: 2A-4,8,28-32,42-44,48,1-3,7-9A,15-25A,33,71, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-6,10-20A,24-32A,36-38,44,1-9,13,17-23,37, MIODRAGA ILIĆA: 2-4,1-3,53A, MIODRAGA MIHAILOVIĆA: 4,10,1-3, MOMČILA ĐUKIĆA: 2-18, NATALIJE OBRADOVIĆ: 2-8,1A, NIKOLE TESLE: 55,119J,129-131, PREDRAGA GAJIĆA: 2-4,1-3, RADA JOVANOVIĆA: 2-4,8-16V,20-24,28A,40-42,46-48,52A-54,64-66,70-72D,76-86,94-96,104-108,118-118,122-128,134-146,172-172C,3-7,13-15,19-23,29,33A-37A,41-45,49-51,69-73,77-85,97-99,103-105, RADISAVA MILENKOVIĆA: 2-10,16-20,1A-13, SAVE CRNjAKOVIĆA: 1-1A,5-9, SAVE VIĆENTIJEVIĆA: 2,10-12,16-20,24-26A,34,5A-7,11,15-19,23-27,31A,37-39, STANINA: 4-6,10-14,18-28,34-38,52-54,1-5,15-17,21,25-27,39, SVETOMIRA NEDELjKOVIĆA: 2-10,14,18-24,176B,1A,5A-13, TRG NARODNIH HEROJA: 4,1, VELjE JOVANOVIĆA: 2-6,12-16,1-3, VELjE MILENKOVIĆA: 1-3A,9,15-17, ZELENE BARE: 4,70,270,278B-278C,5, ŽIVKA ILIĆA: 2-8,12-18,24, ŽIVOTE TODOROVIĆA: 4,16-18,1-3,7, Naselje POPOVIĆ: BOŽE JEREMIĆA: 2A-6,1-5, BOŽE VASKOVIĆA: 2,1-5, BRAĆE PAVIĆ: 2-10,14A-18,1A-11B,15A-19D, BRANE MARKOVIĆ: 2,6,10A-18,1-3,9A-11, BRANKA DUNIĆA: 2-6,1-5,17, BRANKA RANKOVIĆA: 2-12,16-16A,1, CANE MARJANOVIĆ: 2-10A,14,18-26B,34,38,266U,1A-19B,23A-29A,33-65, ČEDE RANKOVIĆA: ,2-8,12,16A-22B,26-30,36-42,1-21,307A, ĐAČKA: 2,18,1-3A, DESE MARKOVIĆ: 2-38G,44-90,110A,1-5,9A-43, DRAGOLjUBA ĐORĐEVIĆA: 2A-6A,10,1-3A, DRAGOLjUBA STAJKIĆA: 2A-6,1A,5A,9-13C, DRINSKA: 2B-4,8,1-3, ĐURĐA JOCIĆA: 4-6A,10-12A,1-13, GOLUBA IVKOVIĆA: 2-8,3, GROBLjANSKA: 2A,6-8,1-1B,5-7, JANKA SEKULIĆA: 2A-2B,6-16,22A-28A,32-40B,44B-52,1-27B,39,53B, KOSMAJSKA: 2-6B,10-40A,902,1-3A,7B-11,17A-27G,31-41,331A, KOSOVSKA: 2,32,1-3,7-13, LjUBIŠE JOVKOVIĆA: 1, LjUBOMIRA JOVIČIĆA: 2,10,1A-9, MILENTIJA SEKULIĆA: 2-8,12A-14,1,5-19A, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-6B,10A-28,32-36A,40-50B,54-64,68A,72-80,84B-96A,102A-122,288A,332G,1B-51,55-75A,79-81,85-107B,173G,269B,351, MILOSAVA JOVIČIĆA: 10-12, MILUTINA KOSANIĆA: 2,1-5, MIODRAGA STOJANOVIĆA: 8,1-3A, MOMČILA JOVIČIĆA: 2A-12,114B,1A-3,7, PARTIZANSKI PUT: 2,6-10A,14-24B,28-30,1-7,13-17,23, POP-DININA: 2,1, PREDRAGA SEKULIĆA-CALA: 2-6A,10-12,102-102A,1-3A,7,11-13B,17A-19,103A, PRVOMAJSKA: 4A,1A-1G,5A-15, RADENKA STEVANOVIĆA: 2-10,14,20,30-32,1-1F,7A-15F,19-25,29,33,37,41-43A, RADOMIRA JEVTIĆA: 2-6,1A-11, RADOMIRA VEKIĆA: 2-14A,1-3, RAJE KOSTADINOVIĆA: 2A,6-10, ŠKOLSKA: 2-4,1,5, SVETE VEKIĆA: 2-14,18-18B,328,1-3,7A-9A,13-17,327,331, TADIJE ŽUNjIĆA: 2,1-3, TIHOMIRA ČOLIĆA-BADžE: 2-2A,6-8B,14-20,24-26,1-17B,21A-31,43,67B, TIHOMIRA JOCIĆA: 2,1D-3B, ŽIVKA JOVIČIĆA: 4-12A,1A,5-7A,121-121B, ŽIVOTE MILOSAVLjEVIĆA: 2A-4,8,7A-9, Naselje RALjA: ANDREJE MITROVIĆA: 1A, AVALSKA: 28/I,2-20,24-40,46,50,54-58,74A,80-84,94-96,1-19B,27,31-35,39-41A,47-51,55-69,73-75,79,83-87,91-95B,99-101,105, BANIJSKA: 2-12,3-5, BATE MIRKOVIĆA: ,2-20,24-38,42-44,48-50,1-5B,9-33A,41, BEOGRADSKA: 2-4,1-3, BILEĆKA: 1-17, BOSANSKA: 2-20,1-7,11-19, BOŠKA BUHE: 3-9,15-19, BRAĆE JOCIĆ: 4, BRAĆE RIBAR: 2-10,14,1-9,17-19, CANE MARJANOVIĆ: 2-14A,26-30,34,1-3A,11-13,19,23,27,37-39,67,71-85, CARA DUŠANA: 1,5, CRNOGORSKA: 4-10,60, CRNOTRAVSKA: 8,16,1-5, ČUKARIČKA: 6,1-5, ĐAČKA: 4,8-10,52B,3-5, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 2-12,1-13, DOSITEJEVA: 2A,1, DRUGOG JULA: 2-6A,10-12,1-3, DUŠANA PUHAČA: ,2-6,12-28,32-38B,44-48,1-21, GORANSKA: ?,2-4,10,1-3,7-7,11, HAJDUK-STANKA: 2-12,9A, HAJDUK-VELjKA: 2-6,1-5, HERCEGOVAČKA: 2-6,10-16,1A-7, IBARSKA: 2-4,3,7, JANKA KATIĆA: 2-4,8,1-11, JANKA VESELINOVIĆA: 2-4,1-7, JANKA VESELINOVIĆA PRVI DEO: 4, JASTREBAČKA: 2-4,8-10A, JURIJA GAGARINA: 2-8,1-3,9, KARAĐORĐEVA: 2-4,8-14,22,1-11A,15-17,23, KOLUBARSKA: 2-8,3-3A,7-9,49, KOSMAJSKA: ,2-6,24-26,1-3B, KOSMAJSKOG ODREDA: 2-14,20-24,28-30,38,44,102-106,1-7,13-17B,23,31,35,41-49,53,99-103, KOSOVSKA: 1-3, KOZARAČKA: 1A, KRAGUJEVAČKA: 4B,3,7-7I, KUMANOVSKA: 12,3-7,13, LIČKA: 1-17, LjUBIVOJA GAJIĆA: 2-34,42-44,50-66,70-78,1-27A,31-37A,49,71-73,77A-81,85,91,99, LOVĆENSKA: 2-2A,6-6A,12,18-20,24-26,30,1A-7, LUGMIROVA: 4-10,22-26,30-34,1,5-7,11,15,23-29,99,105, MARKA OREŠKOVIĆA: 2-12,3-9, MATIJE GUPCA: 47-47A, MIĆE MARKOVIĆA: 2-8,400,1-9, MILOSAVA VLAJIĆA: 2-4,8-12,16-22,26-26,36,42,1-7,15, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-8,12-24,28-30,34,1-9,13-15,19-23,27-31,35-37,41-45,51-61,67,81, MILOVANA VIDAKOVIĆA: 4A-6,12-14,1B-3A,7-17,29, MOŠE PIJADE: 2-4,8-12,18-30,34-36,1-1A,5-7,11-21,25-33,39-43, NARODNIH HEROJA: 2,3, NIKOLE TESLE: 1-13,2-4B,12,16-16Z,20-28,130,1-29,35,41-43,47-53,57-61,67,71-79A,83-85,95-97,105,119-121B,125-127D,131-133,137-145,165, NIKOLE TESLE 1 PRIL: 4,1, NIKOLE TESLE 3 PRILAZ: 2-4,8-14,1-3, NIKOLE TESLE 4 PRILAZ: 6, NIKOLE TESLE 5 PRILAZ: 129, OHRIDSKA: 4-8,5, OMLADINSKA: 2-4A,8-10,14-18,22-22B,28A-30,34,52-60,1-1I,5-9,17,25-31,89,93-99, OPLENAČKA: 2-6,1-3,7, OSLOBODILACA BEOGRADA: 4-6,10-12,18-18,24,28-30,116,1,5-13,17-25, PANČIĆEVA: 1-9, PASTEROVA: 2-2A,6-14,18-22,26,3,7-11,15-17,21,25, PIONIRSKA: 2-6,1-5, PIROTSKA: 8,12-14,1A,5-9,13-17,21-25A, POP-DININA: ,2,8,3,7-13,17-19,23-25,29, PROFESORA ANDONOVIĆA: 2-22,26-28,32-36A,46-48,156A,3-7,11-11A,15,25-27,33A,37A-41V,47-49,67-67, PRVOMAJSKA: 2-8A,12-14,3-9,15-17, PUPINOVA: 2-6,3-7B, RADA JOVANOVIĆA: 2A-8,12-20A,24,30-34,38,42-42A,1-27,31,41-51, RADOMIRA JOCIĆA: 2A-4,16,20-20A,28,34-40,48,56,60-64,1,11-19,25-27,35-37,349, RALjSKA: 2,8,1-1A,9,13-19, RUDNIČKA: 1-3, ŠABAČKA: 2-4,1, SAVE KOVAČEVIĆA: 2,6V-18,24,28-34,38-44,100,3,7-7A,11,15-29, SAVSKA: 2-4,14,1-9,13-15,19, SEDMOG JULA: 4-22,26,32-32,36-42A,46-46I,50-52,56,62-66,72-80A,84-96,100-100A,108-128,134,138-140,152,1A-11,17-19,27-31,35,45,55-57,73-75,79,567D, SKOJEVSKA: 6-12,1-5,25-27, SKOPSKA: 2-4,1-3, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 2-2A,6-14B,20-20B,1-11,17,25,29,33,37-39A,43-47,55-57, SOCIJALISTIČKOG SAVEZA: 2A-12,18,1,7-9,13-15, SREMSKA: 2-12,18-22,3-5, STEVANA VISOKOG: 2,6,1,7-7A, ŠUMADIJSKA: ,2-14,18-22,26-34,38-44,48-62,68A-70,88,94,100-102,1-23,27-53,341, ŠUMADIJSKIH BRIGADA: 2A,6,16-22,26-30,34,48-52,1-5,9-13,19-21,31-33A,37-37A,47A,51-53,111, SVETOZARA MARKOVIĆA: 1-5,9-11,15, TIMOČKA: 1-5, TOPLIČKA: 4,7, TRIGLAVSKA: 4-8,1, TRINAESTOG OKTOBRA: 2-12,16-26,30-36,40,44,50,54-66,70,80,104,124B-126A,132,136-144A,148,566G,1-1A,5,11-15,25,29,35,51,55-57,63,67,71-77,81-81A,571B-571B/I, VALjEVSKA: 2-6, VASE ČARAPIĆA: 2,6,1-9, VASE PELAGIĆA: 1-15, VELjE JOVANOVIĆA: 4-12,1-3, VOJVOĐANSKA: 2-6A,10,14-30,34-36,42,1-15,19-21A,25-31A,35,45, VOJVODE MIŠIĆA: 2-4A,8-10,18,22-24,32-36,1-7,11-13A, VOJVODE PUTNIKA: 2-12A,16,20-24A,32-34A,38-42,46,58-62,1-3,7B-23A, VOJVODE STEPE: 2A-4,8-12,20,28-36,1,7-9,23B, VUKA KARADžIĆA: 2-4,1-11,17, VUKOVARSKA: 6,18,9, ŽIVOTE JOVIČIĆA GRKOVO: 2A-6,10-12,3A-5, ZMAJ-JOVINA: 2-2A,6-10,1-3,9-11,15, Naselje RIPANj: 7.JULA: 40,92A,98,47,77,89, ĐAČKA: 8, IVANA PANDžE: 98, KRAGUJEVAČKI PUT: 12C-16,90A,130,111, NIKOLE TESLE 3 DEO: 30, PUT ZA PLANDIŠTE: 2,6A,3, PUT ZA KOVIJONU 1. DEO: 1-3,11-13, PUT ZA MALU IVANČU: 2,6,56,3-5,17, PUT ZA PLANDIŠTE 3.DEO: 2-2A,6A,3, PUT ZA POPOVE LIVADE 2 DEO: 21, PUT ZA POPOVE LIVEDE 1.DEO: 10-20,7-9, PUT ZA TREŠNjU: , RIPANjSKA KAPIJA: 4-8,46A,50,64,1, RIPANjSKA KAPIJA 1.DEO: 4,8,46A,50,1, STARI PUT ZA RALjU 3.DEO: 4,5, Naselje ROGAČA: ALEKSANDRA NIKOLIĆA: 2-14, ANDRIJE HABUŠA: ,2-10,3-5,199, BOGOLjUBA TODOROVIĆA: 4,8-16,30,1, BRANE AKSENTIJEVIĆ: ,2-4,16,34-38B,46,52,62-62A,1,5-19,25,29,33-37,45, BRATSTVA I JEDINSTVA: 2-28A,32-46,52-56,62-70,1-15,19-27A,31,35-43,51, ČIČINA: 6,10,14,18-22,126A,1-5, JANKA KATIĆA: ,2-12,20,24-28,32,36-38,42,94,5,9-11,15-23,99, KOSMAJSKA: ,10A-14,18,22-30,34-36,40-52,56-70,76-78,82-92A,98-108,112-120,124-124A,128-132,136,140-150A,154A,158,168,426,1,15-15C,35-37,43,47,51-63,67-69,73,77,81-83,87-93,97-99,105-115,123-127,131-141A,147-155C,163-171,175,179-183,193A,245A,425, KOSMAJSKI VENAC: 34-38A,42A-50B,54,388,394,39,43,49-53,57A-61,69,83, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 2,10-32,220,1-5,9-11,15, LOLE RIBARA: ,2-16,144,164,1-5,15-17A,23, MILOSAVA VLAJIĆA: 2,6,10-12,20,250,5-9,15-19,251, PROLETERSKA: 1-5,9,13, PRVOMAJSKA: 2-18,22-28,32-38,42-46,50,54,62,256A,348,376,3,7-11,17-19,27,33,37,41,45-51,55,63A,373-377,381, SAVE KOVAČEVIĆA: 3-5,9-11, SEDMOG JULA: 2-16,32-36,46-48,56,62-66,260,282,294,302-304,1A-9,13,17-31,35-39,43,47-51,283,291,295,303,307, VELjKA VLAHOVIĆA: 4-6,462A,3-7,11,15-23,403,421, Naselje ROŽANCI: STANKOVA: , Naselje SIBNICA: BORE PAVLOVIĆA: 2-4,1, BORIVOJA KUJUNDžIĆA: 2-18,1-9, BORIVOJA UROŠEVIĆA: 4-6, BOŠKA PAUNOVIĆA: 2,6-8,3, BOŽIDARA PETROVIĆA: 1-3, BRANKA MILIJANOVIĆA: 2-8,14-22,26-26,254A,1-3A,7-23,27-33,37-41, ČEDE ILIĆA: ,2-2,6-10,18-22,28-28A,34,40-42A,46-50A,54,58,1-23,33-37, ČEDE PAVLOVIĆA: ,2,6-10,20-42,46-48,52-72,76,80-82,86,90-92,96,100,106-110,114,348,370-372,1,5,9,15-27,31-35,41-61,65,69-75B,79,83-101,109,115-119,129,133C-143B,149-153,363B,369, DRAGE POP-LAZIĆ: 2,6,10-12,1-3,7, DRAGOLjUBA PAVLOVIĆA: 6-10, DRAGOLjUBA STANISAVLjEVIĆA: 2-6,1, ĐURE MARINKOVIĆA: 2A,6-8,12-14,270,1-15, DUŠANA KUJUNDžIĆA: 4-10, GENERALA MILANA PAVLOVIĆA: ,4,8,12,16-18,22-34,38,42-56,286,314-314A,324,1-5,9-23,27-29,35,49,321A, IVANA MILOVANOVIĆA: 6,3, JELICE POP-LAZIĆ: 1-3, MILADINA LAZAREVIĆA: 2-4,8,12,9-9A, MILIVOJA PANTELIĆA: 4-8, MILOMIRA ADAMOVIĆA: 2-4, MILORADA RANKOVIĆA: 4A,10,3, MILOVANA IVANOVIĆA: 2,6,5, MIŠE PROTIĆA: 2-6,10-20,26-36,40-44,1,11-15,21,25-35,39-51A,55-63, MOMIRA STANKOVIĆA: 2,6-8,1-3,7-9,15, PUKOVNIKA ŽIKE RADOVANOVIĆA: 6-8,12-14,20-24,30-32,38,1-9,15-31,37-39,43, RADE JOKSIMOVIĆ: 2,1-5, RADIŠE DIMITRIJEVIĆA: 2-4,10-12,18,22-26,30-34,38,3-7,11,19-27, RADOJA ILIĆA: 372D,1,5-7,11-19,23-25,29-31, RADOMIRA VIĆENTIJEVIĆA: 3, RADOSAVA ŽIVOJINOVIĆA: 2,6,10,16,1,5,9,13,19, SLAVKA ILIĆA: 2-8,1-9,13, SLAVOLjUBA MILOŠEVIĆA: 1A-3,7, TIHOMIRA MARINKOVIĆA: 2-6, UČITELjA RADISAVA OBRADOVIĆA: 2,6-10A,14-20,26-36,44-46,320,1-9A,13-15,19-21, VELIMIRA MITROVIĆA: 2-4,1,105, VELIMIRA NIKOLIĆA: 2, ŽIVKA PROTIĆA: 2,8-14,1, Naselje SLATINA: BUNARSKA: 1,9-13,17, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-6,10-14,18-30,36-36A,40B-52A,62A-62B,66-86,90-96,1-21,27-31,53-63A,67,73-87,91,95-97, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-6, KARAĐORĐEVA: ,2-18,22-26,30-52,1-1,5-25,29-35,39-43,47-53, KOSMAJSKA: 1-7,67, PROFESORA MILOŠA SAVKOVIĆA: 3-7, RADA JOVANOVIĆA: 6-6A,10-14A,20-26,30,64B,68B,1-5,9-17,23-41,71,519, RADNIČKA: 2,8-10,1-3, SAVE KOVAČEVIĆA: 4-6,18-20,39B, ŠUMADIJSKA: 2,1, SVETOZARA MARKOVIĆA: 4-8,3-9,15-17,21, Naselje SOPOT: ALEKSE ŽUJOVIĆA: 4-12,1-1D,5,13-15,25-27, AMINAČKA: 4-24,1-11,19, DAN OSLOBOĐENjA: bb,,2-12,1-11A, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: 2-2A,5-15, ĐORĐA JOVANOVIĆA: 2-14,1-19, DOSITEJEVA: 1-17,21-29,33-37, DRAGOMIRA VELIKIĆA: bb,2-6,10,18,22-44,48-80,1,5A,17,25-39A,45, ĐURE PROKIĆA: 1-11, DVADESETDEVETOG NOVEMBRA: bb,2-6A,10-26,30A-40,1-27B,31-35B,485, IVE TRIFUNOVIĆA: 2-8,12-20,1-23, JANKA KATIĆA: 11B,BB,,22A,22B,22V,22G,22D,22Đ,22Z,2-34,1-59, JELICE MILOVANOVIĆ: 14, KAPETANA DRAGIĆA: 7-7A, KARAĐORĐEVA: 4-22,1-13, KNEZA LAZARA: 4-10,14,18A-30,34-36,42,80-80,3,7-11,15-27,31, KNEZA MILOŠA: ,,2-6,10,36-44,48-88,92-106,110-126,130-132,1-27,31-35,51-59,65,71-109,113-127, KNEZA VIĆENTIJA PETROVIĆA: 4-10,1-5, KOSMAJSKA: 8, KOSMAJSKI TRG: 2,1-3,19, KRALjA PETRA PRVOG: 18B-20,24A-48A,52,58-60A,64-74,80,84-96,100-118A,122-126,290A,17-21,25-33,39-39A/I,43A-81A/I,85, LAZE IVANOVIĆA: 2, LjUBISAVA JEREMIĆA: 4-10,14-18,22-32B,270A,314A,7-29A,39-39C,333, MILORADA MARKOVIĆA-MIĆE: 2-12,16,3-7, MILOSAVA VLAJIĆA: 22a,15,55, NIKOLE PAŠIĆA: 2,1-7,11-13, NjEGOŠEVA: 2-4A,8-14C,1-3A,7-7A,13,43, PROTE MATEJE NENADOVIĆA: bb,2-12A,1A-3B,7-9,305, PRVOG MAJA: 4-14A/I,18,22-24A,3-5,9,13-15,25-25,31, RADA JOVANOVIĆA: 2-32,1-35, RADA MARIČIĆA: 2-6,10-10,14A-24,1-3,7-15,21-21,235,485, RADNIČKA: 2-12,1-17, RATKA JEVIĆA: 2-14,18-20,24,3-5,
ROPOČEVAČKA: 2,1A-3, STEVANA SINĐELIĆA: 2-12,16D,20-20,24-26,1A,5-9, ŠUMADIJSKA: bb,2-12,3-3, SVETOG SAVE: 2,6-28,1-5,9-13, USTANIČKA: 2-6,1A-15,19, VASE ČARAPIĆA: 4A,8A-10B,14-18,30,80A,1-3A, VOJVODE PUTNIKA: 2-14,20-52,1-1,9-13,17-33,39-43E,47-53, VUKA KARADžIĆA: 1-11, Naselje STOJNIK: BANjIČKI PUT: 2A-14,18-34,38-48,52-54A,68,148A,9,15,19,23-31,
BRAĆE PANTELIĆ: 2-16A,1-5,11,15, ČEDA MILOSAVLjEVIĆA: 2-2D,6-12,20-28,36-42,46-66,70-78,1-11,15-19,23-27,31,37-45,49-55,59-73A, ČETVRTOG JULA: 2-8,12-14,18-30,40,1-7,11-15,19,23-25,33A, HAJDUKOVAČKI PUT: 8,12-18A,24-38A,42-68,72-80,5-21,29,33-55A,59,65,71,75, LjUBIVOJA ŽIVANOVIĆA: 2-4,8-12,18,22-34,38-52,180,1-9,15-17,21A-25B,31-41,45-51A, MILIJE UROŠEVIĆA: 2,8-28,32-48A,52-80,84,88-90A,94-100A,104-118,122-128B,134-154,158A,162-174A,184-184A,1-45,49,53-67,71-73,79-85,89,93,97-105,109-111, PARTIZANSKI PUT: 2-18A,22-40,44-44A,50,54-56,82A,95B, PUT ZA MALU NjIVU: 2-4,11-15, VIKEND
NASELjE MORAK: 2-6,10-12,16-18,24,28,40,82,1, ZOROLjINSKI RAJ: 4-10B,18-24A,30,170-178,9,13-17A,23-25,31-35,39,43-45,83-83A,171-175B,179,183,
Mladenovac
09:00 - 13:00 Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 23, BRESTOVAČKA: 6,12B,27A-29, DUĆANSKA: ,22,25A, KOVAČEVAC: 70,108,262A,270A,282,286,332A,336,400,688,692,704A,718,728A,732,748A,758A,774-776,782,798,828,838,948A,960,998,1,25,113,129,251,255,277A,281A,291,607,719,727,741,749,781,785,799,807,811,849,871,889,979,983A,991-993,997, LAĐEVAČKA: 28,44A,60,23, LAZARA ČOKIĆA: 56, MIRINAČKA: 2,5A, NOVA 49: 8,1A, NOVA 55: 2, NOVA 56: 6,1, NOVA 58: 7A, NOVA 60: ,1-1A,5, NOVA 62: 62G,66,71A,85B, NOVA 63: 8B,13,29A, NOVA 64: 4,14,18A,1,7, NOVA 83: 20A,24A, NOVA 85: 9B, NOVA 86: 8, NOVA 87: 4, TRG LjUBOMIRA IVANOVIĆA GEDžE: 8, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 7,73A,
