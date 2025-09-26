Javno preduzeće „Hipodrom Beograd”, u saradnji sa udruženjem „Belgrade Racing Club”, organizuje u nedelju, 28. septembra, „Galopski trkački dan” na beogradskom hipodromu u 12 časova, saopšteno je iz ovog gradskog preduzeća.
Jesenji sastanak
PETI GALOPSKI TRKAČKI DAN NA BEOGRADSKOM HIPODROMU: Na programu 8 trka, trka dana je "Pehar predsednika Republike" za muška i ženska grla! Ulaz besplatan
Na programu je osam trka, a najznačajnija trka dana je „Pehar predsednika Republike” za muška i ženska grla stara tri godine i više.
Posle letnje pauze, „Jesenji sastanak” je prava prilika da vidite svoje omiljene konje na beogradskom hipodromu i uživate u umeću džokeja i trenera.
Pored trkačkog programa na stazi, za posetioce će biti otvoreni mini-golf, ugostiteljski objekti, kao i igraonica za najmlađe.
Ulaz za posetioce je besplatan.
