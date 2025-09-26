Slušaj vest

Na programu je osam trka, a najznačajnija trka dana je „Pehar predsednika Republike” za muška i ženska grla stara tri godine i više.

Posle letnje pauze, „Jesenji sastanak” je prava prilika da vidite svoje omiljene konje na beogradskom hipodromu i uživate u umeću džokeja i trenera.

Pored trkačkog programa na stazi, za posetioce će biti otvoreni mini-golf, ugostiteljski objekti, kao i igraonica za najmlađe.

Ulaz za posetioce je besplatan.

Kurir.rs/Beograd.rs

