Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde. 

  • Čukarica, Požeška ulica, ispred Doma zdravlja, autobus 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradULAZ SLOBODAN: Predlog za prijatno muzičko veče, Beltango kvintet večeras na Čukarici
shutterstock-603171200.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Jedan teško povređen u saobraćajnoj nezgodi kod kule Geneks
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
BeogradNA GAZELI NAJKRITIČNIJE, GUŽVA I NA PANČEVCU: Evo kakvo je trenutno stanje na ulicama Beograda (foto)
Screenshot 2025-09-25 083030.jpg
BeogradU OBRENOVCU NEMA DVORIŠTA KOJE NEMA OVAJ UKRAS! Domaćice ga prosto obožavaju u bašti, ima ga i u roze boji! (VIDEO)
Screenshot 2025-09-24 125942.jpg