21. 09.2025. godine organizovan je vođeni obilazak obilazak Novog groblja pod nazivom „Veliki ljudi široke duše“, koji i svih prethodnih godina privukao veliki broj sugrađana. Uz podsećanje na istroijat Novog groblja od njegovih početaka pa do danas, posetiioci su imali prilike da obiđu poslednja počivališta značajnih dobrotvora, zadužbinara i humanista: Vlajka Kalenića, Vase i Nikole Radojkovića, braće Krsmanović (Alekse i Dimitrija), Samuila i Goluba Janića, filozofa i pesnika Milana Kujundžića Aberdara (koji svoj letnjikovac na Topčiderskoj zvezdi ostavio u dobrotvorne svrhe), naučnika Jovana Cvijića (koji je svoju kuću ostavio kao zadužbinu), Ilije Milosavljevića – Kolarca, Teodore Korać (kćeri trgovca Ilije Koraća koja je sirotim devojkama davala miraz od hiljadu dinara da se udaju za mladiće, članove trgovačke omladine i tako pomagala mladim parovima da započnu zajednički život), Velimira Mihaila Teodorovića (vanbračnog sina kneza Mihaila Obrenovića – osnivača zadužbine Veliminarijum koja je imala zadatak da pomaže „razvoju nauke, umetnosti, trgovine, industrije i zanatstva“), Miloša Savčića (inženjera, industrijalca i gradonačelnika Beograda – poznatog po činjenici da je svojim novcem ispaltio dugove Beograda), Vladimira Matijevića i Luke Ćelovića-Trebinjca, koji je svoje veliko imanje ostavio Beogradskom univerzitetu na upravu, s tim da se „ima trošiti i upotrebljavati na naučne ciljeve i druge potrebe Univerziteta“.