MIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima
Noć u Beogradu protekla je mirno, bez saobraćajnih nezgoda, saopštili su iz Hitne pomoći.
Ekipe te službe intervenisale su 100 puta, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima.
Za pomoć su najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima.
Dežurne zdravstvene ustanove u Beogradu danas su Urgentni centar, Kliničko-bolnički centar (KBC) Zemun, KBC "DR Dragiša Mišović", i Klinika za decu "Tiršova".
