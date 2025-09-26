Slušaj vest

Poslednji dan radne sedmice podrazumeva i veće saobraćajne gužve u Beogradu.

Kolona vozila je trenutno na Gazeli i pravcu ka gradu, a isti sluča je i na Plavom mostu. Brankov mosti Pančevac su prohodni. Saobraćaj je pojačan i na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu, a veća gužva je i kod Autokomande.

1/10 Vidi galeriju Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Veče gužve očekuju se u popodnevnim satima

Povećan intenzitet saobraćaja očekuje se popodne, a povremena kiša i mestimično mokri kolovozi zbog kojih se često dešavaju prekidi i zastoji u saobraćaju će danas dodatno usporavati vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.