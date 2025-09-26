Slušaj vest

Poslednji dan radne sedmice podrazumeva i veće saobraćajne gužve u Beogradu. 

Kolona vozila je trenutno na Gazeli i pravcu ka gradu, a isti sluča je i na Plavom mostu. Brankov mosti  Pančevac su prohodni. Saobraćaj je pojačan i na moto-putu u smeru ka Novom Beogradu, a veća gužva je i kod Autokomande. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Veče gužve očekuju se u popodnevnim satima

Povećan intenzitet saobraćaja očekuje se popodne, a povremena kiša i mestimično mokri kolovozi zbog kojih se često dešavaju prekidi i zastoji u saobraćaju će danas dodatno usporavati vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila kao ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje ne prelazu Sremska Rača čekaju jedan sat.

Ne propustiteBeogradMIRNA NOĆ U BEOGRADU: Hitnu pomoć najviše zvale osobe sa kardiovaskularnim bolestima
IMG_20250509_221126.jpg
BeogradKRSTOVDANSKI VAŠAR ZATVARA ULICE: Na hiljade ljudi sjatiće se u Obrenovac za vikend (VIDEO)
Screenshot 2025-09-25 112358.jpg
BeogradPokažite humanost na delu i danas! Vaše malo nekome može značiti puno!
davanje krvi shutterstock_1797626095.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE U BEOGRADU, SPISAK NIKAD DUŽI: Isključenja počinju od 8 sati
strujomer-brojilo-struja.jpg