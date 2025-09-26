Slušaj vest

Vozač autobusa GSP V.Đ. (38), koji saobraća na liniji 408, napadnut je na Voždovcu kada mu je nepoznati napadač presekao put automobilom.

Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio sinoć oko 22 sata u Paunovoj ulici na Banjici.

- Taj autobus prevozi putnike na liniji od Trošarine do Ralje, napad se dogodio kada se vraćao na Trošarinu. Naime, išao je iz smera Jajinaca ga Banjici kada je ispred njega stao automobil. Iz njega je izašao muškarac i počeo da udara u vrata autobusa - objasnio je izvor upoznat sa slučajem i dodao:

- Tu se nije završio napad jer su iz obližnjeg parka istračali još nekoliko napadača. Udarali su u autobus sve dok nisu polomili stakla na vratima. Samo pukom srećom vozač autobusa nije teže povređen - rekao je sagovornik.

Policija je na mestu napad obavila uviđaj i pokrenula potragu za napadačima.