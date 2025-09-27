Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd najavila je da će danas bez električne energije biti pojedine ulice na teritoriji opštine Surčin.

Prema najavi, isključenja su planirana u vremenu od 8:30 do 13 časova, a obuhvatiće sledeće ulice:

  • Aerodromski put,
  • Braće Ogrizović,
  • Bratstva i Jedinstva,
  • kao i okolne manje ulice u tom delu opštine.

Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da na vreme isplaniraju obaveze i zaštite svoje električne uređaje tokom isključenja.

