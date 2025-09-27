Beograd
DEO BEOGRADA DANAS BEZ STRUJE: Isključenja od 8.30 sati
Elektrodistribucija Beograd najavila je da će danas bez električne energije biti pojedine ulice na teritoriji opštine Surčin.
Prema najavi, isključenja su planirana u vremenu od 8:30 do 13 časova, a obuhvatiće sledeće ulice:
- Aerodromski put,
- Braće Ogrizović,
- Bratstva i Jedinstva,
- kao i okolne manje ulice u tom delu opštine.
Iz Elektrodistribucije apeluju na građane da na vreme isplaniraju obaveze i zaštite svoje električne uređaje tokom isključenja.
