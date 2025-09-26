TEŽAK UDES U KNEZA MILOŠA, TOTALNI KOLAPS U SAOBRAĆAJU: Vozila mile, od dve trake ka Mostaru u funkciji samo jedna! Dramatični prizori s mesta nesreće (VIDEO)
BEOGRAD – U ulici Kneza Miloša došlo je do saobraćajne nesreće koja je izazvala velike gužve u večernjim časovima. Usled saobraćajnog incidenta, na delu između Londona i ulice Admirala Geprata formirane su velike kolone, a posledice se osećaju i dalje niz ulicu, u pravcu Mostarske petlje.
Prema dostupnim informacijama, saobraćaj na ovoj deonici trenutno "mili", a od dve trake ka Mostaru u funkciji je samo jedna, što dodatno otežava prolazak vozila, posebno u špicu. Na terenu su pripadnici saobraćajne policije, koji regulišu kretanje i pokušavaju da normalizuju protok.
Vozačima se savetuje da, ukoliko su u mogućnosti, izbegavaju ovaj pravac i koriste alternativne rute dok se ne ukloni posledica nesreće i saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.
Za sada nema informacija o eventualno povređenima, a uzroci nesreće se još utvrđuju.
Kurir.rs