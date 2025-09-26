Slušaj vest

BEOGRAD – U ulici Kneza Miloša došlo je do saobraćajne nesreće koja je izazvala velike gužve u večernjim časovima. Usled saobraćajnog incidenta, na delu između Londona i ulice Admirala Geprata formirane su velike kolone, a posledice se osećaju i dalje niz ulicu, u pravcu Mostarske petlje.

Sudar u Kneza Miloša Izvor: Kurir

Prema dostupnim informacijama, saobraćaj na ovoj deonici trenutno "mili", a od dve trake ka Mostaru u funkciji je samo jedna, što dodatno otežava prolazak vozila, posebno u špicu. Na terenu su pripadnici saobraćajne policije, koji regulišu kretanje i pokušavaju da normalizuju protok.

km.jpg
Foto: Kurir

Vozačima se savetuje da, ukoliko su u mogućnosti, izbegavaju ovaj pravac i koriste alternativne rute dok se ne ukloni posledica nesreće i saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.

Za sada nema informacija o eventualno povređenima, a uzroci nesreće se još utvrđuju.

Kurir.rs

