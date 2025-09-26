Izmene u javnom prevozu u Beogradu od danas do 23. oktobra: Evo gde su radovi i kako će sada saobraćati ove linije
Od 26.09.2025. do 23.10.2025. godine linije javnog prevoza broj 700 i broj 703 će saobraćati izmenjeno, zbog radova na asfaltiranju i uređenju Ulice Stevana Dubajića u Batajnici.
Kako su iz Sekretarijata za javni prevoz saopštili, radovi podrazumevaju potpuno zatvaranje Ulice Stevana Dubajića na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Kralja Radoslava, uključujući i raskrsnicu, do zone raskrsnice sa Ulicom Majora Zorana Radosavljevića, zbog čega će vozila javnog prevoza u smeru ka okretnici "Batajnica železnička stanica" saobraćati na sledeći način:
Linija broj 700 kretaće se ulicama Maksima Brankovića, Majora Zorana Radosavljevića, Braće Savić, Kralja Radoslava i dalje redovno.
Linija broj 703 od danas saobraća ulicama Majora Zorana Radosavljevića, Braće Savić, Kralja Radoslava i dalje redovno.
Na izmenjenom delu trase privremeno je uspostavljeno stajalište "Braće Savić 1" pod brojem 4110, u Ulici Braće Savić, oko 50 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice ulica Majora Zorana Radosavljevića i Braće Savić gledano u smeru ka okretnici "Batajnica železnička stanica".