Slušaj vest

Pune čekaonice, duži redovi ispred domova zdravlja i sve više pacijenata sa respiratornim simptomima. Lekari kažu da je trenutno u cirkulaciji više virusa – od sezonskog gripa, preko respiratornog sincicijskog virusa koji najčešće pogađaju najmlađe, do korone. Građani se sve češće žale na visoku temperaturu, kašalj i umor.

Kako je jedna Beograđanka rekla, imala je razne simptome i nije znala od čega treba da se leči.

- Onda su otkrili da imam koronu. Osećate iscrpljenost organizma, slabije funkcionisanje - rekla je ona, dok je jedan dodao da i dalje nosi rukavice.

- Nema ništa sad, sad smo kobajagi zdravi - rekao je kroz osmeh drugi.

Jedan Beograđanin je podsetio sve da kreće i talas sezonskog gripa, dok drugi kaže da se plaši i gripa i korone.

- Čuvam se pokušavam da živim koliko god. Uredno pijem vitamine.

Međutim, lekari poručuju: bez panike – većina respiratornih infekcija prolazi uz mirovanje i simptomatsku terapiju, ali u slučaju težih simptoma ili otežanog disanja obavezno se javiti lekaru.

Sve više pacijenata sa respiratornim simptomima Foto: Jelena S. Spasić

Simptomi korona virusa

Doktorka Snežana Despotović Kušljević iz Doma zdravlja Palilula, je rekla da primećuje porast pozitivnih ljudi na korona virus.

- Ove nedelje primećujemo da imamo pozitivnih. Nije to neki zabrinjavajući epidemiološki broj, ali je činjenica da korona virus imamo i da, naravno, da treba da testiramo kada prepoznamo znake koje upućuju da se dešava infekcija korona virusom. Rekla bih da građani treba da obrate pažnju na neke simptome, neka niska temperatura, ali sa velikim bolom u grlu, sa bolom koji je u obliku žileta, žari, peče, sa tim da imaju neki kašalj, opšta malaksalost, bol u mišiću, sve one simptome koje su nama već bili poznati od korone, znači i taj kašalj, iskašljavanje, da u svakom slučaju skidaju temperaturu i da upravo ta tri dana se jave lekaru radi testiranja ako sumnjaju ili ako i ne sumnjaju, mi ćemo lako to odlučiti šta je pozitivno, šta nije, i naravno ono što je bitno, bitno je da dobijaju nesposobnost za rad, odnosno 5 dana nekog odsustva sa posla, da bi sprečili širenje infekcija - rekla je Despotović Kušljević.

Stručnjaci podsećaju da s jeseni uvek raste broj obolelih od sezonskih virusa – grip, respiratorni virusi, prehlade, ali kovid i dalje cirkuliše. Ipak kliničke slike značajno su blaze nego ranije.

Rizične grupe

Epidemiolog Zoran Radovanović je rekao da su u pitanju blaži sojevi kovida.

- Situacija sa svime izmenila zato što su u pitanju blaži sojevi kovida i to je s jedne strane, s druge strane mi smo praktično svi došli bar jednom u kontakt sa virusom i vakcinisani smo neki od nas i više puta, tako da smo stekli izvestnu otpornost i onda je klinička slika blaža. Međutim, ne treba se zavaravati, mada to relativno blago teče, osim kod ljudi koji su jako stari ili koji imaju neku pridruženu bolest, šećeraši, jako gojazni, ljudi koji su na posebnom tretmanu zbog osnovne bolesti. Za starije i hronične bolesnike savetuje se vakcinacija protiv gripa i kovida, jer su oni najugroženiji. Pridržavanje osnovnih higijenskih mera i odgovorno ponašanje značajno smanjuju rizik od prenosa - objasnio je epidemiolog.

Doktorka Kušljević je istakla i nekoliko preventivnih mera koje bi svi trebalon da uvedemo u svoju rutinu.

- Pranje ruku je jedna od mera koju mi stalno podržavamo, mi pričamo pranje ruku. Kad smo u zatvorenim prostorima, da se drže otvoreni prozori i da se vrši provetravanje, da izbegavamo neke velike gužve i da, naravno, uzimamo dosta voća, povrća, dobru ishranu i da se hidriramo na adekvatan način. To su one očite mere koje mi svima predlažemo.

Dok respiratorne infekcij pune čekaonice lekari upozoravaju da sezona virusa ozbiljno uzima maha. Stoga poručuju - ne ignorišite simptome I ne zaboravite da je prevencija najbolji lek.