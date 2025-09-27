Nasilnici odranije poznati policiji
Beograd
UŽAS NA KALEMEGDANU! Džeparoši kamenovali turiste, vodiču pretili
Džeparoši su juče u toku razgledanja na Kalemegdanu u Beogradu, kako navode na društvenim mrežama, nekoliko puta kamenovali turiste i pretili nožem jednom turističkom vodiču, dok se, kako se dodaje, ovo ne dešava prvi put.
"Nasilnici sa snimaka poznati su i policiji i vodičima. Uprkos dokazima o krađama i skoro svakodnevnim prijavama džeparenja, ogroman prostor Beogradske tvrđave i Kalemegdana nema nijednu službu koja bi svima sve vreme garantovala bezbednost.
Turistički vodiči su razočarani i očajni u pokušajima da spreče dalju eskalaciju nasilja i trenutno nemaju drugi izbor nego da se sami brane u ovakvim situacijama", piše Instagram stranica "serbiatouristguide".
