Slušaj vest

Zbog izvođenja radova na toplovodu u ulici Žorža Klemansoa menja se režim rada linije 44.

Zbog izvođenja radova na toplovodu u ulici Žorža Klemansoa, od ulice Dunavska do Luke Beograd, koje će izvoditi preduzeće JKP „Beogradske elektrane“, u nedelju 28.09.2025. godine, menja se režim rada linije na sledeći način:

Vozila sa linije 44, će saobraćati u oba smera: Žorža Klemansoa - Venizelosova - Poenkareova - Knežopoljska - Dunavska i dalje redovnom trasom.

Privremeno se ukidaju stajališta:
- „Dunavska“, „Železnička rampa“ i „Luka Beograd“ u oba smera.

Ne propustiteBeogradUŽAS NA KALEMEGDANU! Džeparoši kamenovali turiste, vodiču pretili
policija-foto--nemanja-nikolic.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: 3 osobe povređene u saobraćajnim nezgodama
hitna-pomoc-noc-3.jpg
BeogradBEOGRAD SE PRIPREMA ZA GREJNU SEZONU: Funkcionalne probe do 9. oktobra
366448_250526.02_16_22_21.Still013.jpg
BeogradIzmene u javnom prevozu u Beogradu od danas do 23. oktobra: Evo gde su radovi i kako će sada saobraćati ove linije
Gradski prevoz Beograd, GSP, foto Jakov Milosevic (29).JPG