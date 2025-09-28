Beograd
PROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA Izmena sutra na ovim linijama
Zbog izvođenja radova na toplovodu u ulici Žorža Klemansoa menja se režim rada linije 44.
Zbog izvođenja radova na toplovodu u ulici Žorža Klemansoa, od ulice Dunavska do Luke Beograd, koje će izvoditi preduzeće JKP „Beogradske elektrane“, u nedelju 28.09.2025. godine, menja se režim rada linije na sledeći način:
Vozila sa linije 44, će saobraćati u oba smera: Žorža Klemansoa - Venizelosova - Poenkareova - Knežopoljska - Dunavska i dalje redovnom trasom.
Privremeno se ukidaju stajališta:
- „Dunavska“, „Železnička rampa“ i „Luka Beograd“ u oba smera.
