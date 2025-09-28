Slušaj vest

Ekipe podmlatka i omladine Crvenog krsta beogradske opštine Stari grad su pobenici državnog takmičenja u prvoj pomoći koje je juče na Savskom keju organizovao Crveni krst Srbije, saopštila je ta organizacija.

U kategoriji omladine drugo mesto zauzeo je Crveni krst Palilula, dok je na trećem mestu Crveni krst Vračar.

U kategoriji podmlatka drugo mesto izvojevala je ekipa Crvenog krsta Vračar, a na trećem mestu našla se ekipa Crvenog krsta Novi Sad, navodi se u saopštenju.

U takmičenju iz realističkog prikaza povreda, stanja i oboljenja, pobednici dolaze iz Crvenog krsta Surčin, drugoplasirana je ekipa Crvenog krsta Stari grad, a trećeplasirani su volonteri Crvenog krsta Novi Sad.

Ove godine tema takmičenja je bila prva pomoć prilikom saobraćajnih nezgoda.

Takmičilo se 30 ekipa u dve kategorije: 15 ekipa omladine i 15 ekipa podmlatka iz 19 opština i gradova cele Srbije.

Te ekipe su se plasirale na državno takmičenje nakon pobeda na opštinskim, gradskim, pokrajinskim i međuregionalnim takmičenjima.