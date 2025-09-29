Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, od ponedeljka, 29. septembra, u 22 sata, do utorka, 30. septembra u 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima, u opštini Surčin: Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić, Ključ (Surčin) i Dobanovci.

U istom vremenskom periodu, sa umanjenim pritiskom vode, ostaće potrošači u Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodroma Nikola Tesla Beograd), Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcu.

Ekipe „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd, od ponedeljka, 29. septembra, do subote, 4. oktobra. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, od 22 do 6 sati, osetiće potrošači po sledećem rasporedu:

Surčin bez vode u ponedeljak Foto: Shutterstock

• 29/30. septembar – u blokovima 37, 38, 39 i 28;

• 30. septembar/1. oktobar – u blokovima 21 i 22;

• 1/2. oktobar – u blokovima 29, 30, 31 i 32;

• 2/3. oktobar – u blokovima 1, 3, 4, 33 i 34;

• 3/4. oktobar – u blokovima 23, 24, 19 i 19a.

Pripremite zalihe

- U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta - navedeno je u saopštenju BVK.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.