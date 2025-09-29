DANAS BEZ STRUJE DELOVI 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Spisak je dugačak, isključenja kreću već od 6 sati
Spisak isključenja struje:
Zvezdara
09:00 - 12:00 DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 30-34, DRUGOVAČKA: 17-21A,29-29B, IVANA V. LALIĆA: BB,2-8,1-11,15-29, JOVANKE RADAKOVIĆ: 82-120,124-142,27A-33A, KAMENOREZAČKA: 2-10V,14-14Ž,20,1-7G, LOKRUMSKA: 2-6,1-11, NIKOLE DOKSATA: 44-54,70,45-51,55-87, SIME TROJANOVIĆA: 2A-14,1-3,
Palilula
09:00 - 12:00 ČIKA-MIŠE ĐURIĆA: 54-66,49F/8-61, ĆUSTENDILSKA: 64-76,61-77, DRAGOSLAVA SREJOVIĆA: 32,36-38,109-167, LAZE STEFANOVIĆA: 2-4,1-5,
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ZRENjANINSKI PUT: 1BB, Naselje DUNAVAC: DUNAVAC: 22-22B,30B,36,44,82,11,21A, OPOVAČKI PUT: 38,19-21,25, Naselje JAPANSKI CVET: OPOVAČKI PUT: 2,14,20,24-26,48, RIBARSKA: 19,23-29,35-39,43-45,49-51,63, ZRENjANINSKI PUT: BB,24A-24V,32-36,40A-40V,44,52-52V,56,19,25-27, Naselje Krnjača: ZRENjANINSKI PUT: 0,8A,22A,1BB,27,
Voždovac
10:00 - 14:00 KUMODRAŠKA: BB,251A,
Rakovica
08:30 - 14:00 BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,BB,4-4V,8-10,5-9J,15-19,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BULEVAR CRVENE ARMIJE: 1,
Zemun
06:00 - 18:00 Naselje UGRINOVCI: BEOGRADSKA: 174, NOVA 21: 4,8-10,1,9-13,17, PARTIZANSKA: 2-14,28-52,56-66C,176-182,186-196,218-222,226,35-47,53b-53v,59,67-69,121,205,209-211,215-217K, VELIBORA GLIGORIĆA: 4-22,1-3,9-11,17,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje DREN: DREN DONjI KRAJ: 10B, GORNjI KRAJ: 70, JOVIĆA KRAJ: 52, MLADENOVIĆA KRAJ: 48, PLjOŠTARA: 40-44,48,81B, PLjOŠTARA 2.DEO: 38, PUT ZA PRNjAVOR: 12,34-40,44A,48,52A,64,68A,81-81A, ŽIVANOVIĆA KRAJ: 46,50-56,68,55,59, Naselje SKELA: VORBIŠ: 540,107, Naselje UŠĆE: BAŠIN ŠOR: 187, BELO POLjE: 186, DONjI KRAJ: 2-22,38,44,48,52,56,60-64,264,1-3A,11,15,21,35,209, ĐOTUNOVIĆA KRAJ: 2,10-10B,16-16,22,28,3-5,13-15,21,43, DUGO POLjE: 32-34,38,44,52,1A-1C,5-9,131,137A, GOLA BARA: 2-12,18-20,48,5-11,15, GORJAČA: 6,24,58,7, GORNjI KRAJ: BB,2-10A,14-16,20B-22,32-44,1-19,23-27,31-33,37-37A,45-45A,205, GORNjI KRAJ 2 DEO: 46-48,15A,25,33,37-37B, KOD DOMA: 7, KOD T.S.1: 8, KRAJ CRKVE: 40, MARJANOVIĆA KRAJ: 1A, ORNICE: 12-16,20-20B,24-26,30,34,42,100,3-7,11-13,17-21,113, POLjAČKI KRAJ: 2-2A,6,14-16,1-11A, PUT ZA LELIĆA KRAJ: 2-6,26-28A,38A,1-11,23,31, PUT ZA ORNICE: 10-12,34A,1,7,21B, SAVSKA: 2-12A,1-11,19-23,27-29,39-75, UŠĆE - CENTAR: 0-0BB,10-12,46,1111, UŠĆE NEMA NAZIV: 2-4,8,14-22,26,32-56,60,66-68,80-82,88,102,132,138-140,162,192,196,202,234,270,1-13,21-35,41-43,49-51,59,67,87,147,211,241,247, UŠĆE SELO: 6,14,21,63A, VIŠNjAK: 5, VOĆNjAK: 0, VUKODRAŠKA: 6A-12,16,13A,29-31, ŽIVKOVIĆEV KRAJ: 216,
Sopot
09:00 - 14:30 Naselje BABE: PARTIZANSKI PUT: 144,164,168A,198, Naselje DUČINA: LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2A-8,16-20,24-36,40-46,50,78B,90,19A,83, Naselje KORAĆICA: KOSMAJSKIH BORACA: 1, VILINO KORITO: ,6,12-14,18-18,28,42,68,266,296-298,304-306,314A-318,322-324,328,332,340-340A,348A,988,5-7,21,29,37-39,309-309,315-321,335A,355A,
Naselje MALI POŽAREVAC: VITE GRUJIĆA: 25222, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: ,6-12,16,24,382-388B,394,400B,406A-408A,510A,3-5,387-387E,393,591A-591C,615, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: ,4-8A,12-14,1-3A,11, DRUGOG JULA: ,2-6,10-14A,20-20A,378-380B,588A,600,3,9A,13-15,31-33, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: 10,20-24,28-30,34,40,192,290,304,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KOSMAJSKA: 76A, KOSMAJSKOG ODREDA: 24A,40-40A,44-46A,50-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,192,220,524D-526A,532A-534A,19,25,29-35,39-43,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: ,2-2A,6-10,20-24,36-40,324A,334,440,472-474C,1,5-9,13-15A,19-21B,25,473, MILOVANA VIDAKOVIĆA: ,4-14A,22-24,28,32,40,44,48-56,64A-66,70,214,424D,446,454,7-11A,17-19,23-31,375,427A,447A,491C, PARTIZANSKI PUT: 14,30-32,42A-44,52A,56,66-70A,74-78,84,88D-88Z,98,102B,150,242A,320,328,334A,372A-374,378,382B-382C,396B,422-426B,430D-434,442,446A,466-468A,488,492-492A,510C,588-588B,592-596,608,614A,620,25,29A,87,99,103-105,111-115A,119-119A,127A-129,133,145,149,159,163,167-167A,171-171A,183A-187B,195A-195C,243C-245D,281A-281B,293,309-315,329,333A,341-345,355,359,363A,375-375E,383,391-391F,395,401-403,415D,423C-425C,429,437A-441B,447,457,461,469-469A,479,487B-495,499,505-511,515B-519,523-525,529A,545,555,571-571A,587B-589B,609-611,617-617A, PRVOG MAJA: ,6-18A,28-28A,32-34A,42,184,414-414A,420-420,7,15,21-27,417,421,483A, SVETOZARA ĐUKIĆA: ,6-12,7-11, USTANIČKA: 2,6,32,452,464,506D,550,19A-21,45,49,55,451-453, Naselje ROGAČA: BRVENIČKA: 2,37A, KOSMAJSKA: 2-10,84,1-9,13-17,21A-27,31,59A,83,155-155C,245A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, MATE JERKOVIĆA: 20, PRVOMAJSKA: 54, SEDLARSKA: ,2,6-8,32,36,68-70,94,356,360-362,368-370,664,668-670A,676,1A-3C,15-17,61,81,353-355,361,365-369,427,431,435,655,661-665,669-675,679,683, Naselje SLATINA: ĐORĐA JOVANOVIĆA: 48A,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje MLADENOVAC (SELO): PROLETERSKIH BRIGADA: 108, Naselje VELIKA KRSNA: BAGREMOVA: 5, BELUĆANSKA: 8,50,5-5L, CENTRALNA: 4,12,3,15,19, DOLINA ŠEŠIRA: 2A,6,18,24-26,92,17,45,51, DRENOVAČKA: 10,11A-13A, JOVANA DUČIĆA: ,8,50,3,7,21A,53, KOSOVSKIH JUNAKA: ,2,16-18,34,38,3-5,21,33-35,39, NOVA 104: 12,1, NOVA 105: 2,6, NOVA 108: 19A-19B, NOVA 109: 26,1, NOVA 111: 8,18,1A,7,19A,33, NOVA 112: 10,1-3, NOVA 113: ,6-10,1,11,15-17, NOVA 114: 18,5A, NOVA 117: 2,8,18,22,1,9,21, NOVA 119: 6,24,9-11, NOVA 121: 6,1,7, NOVA 124: 8, NOVA 126: 1, NOVA 128: 4,28,19,29,37, NOVA 132: 4A,8,7A,25, NOVA 133: 13, NOVA 136: 2-6,9,15, NOVA 139: 12,3-5,19, NOVA 140: 4,28, NOVA 141: 17, PUT DIMIĆA: 3-5, SREĆKA MAKSIMOVIĆA: ,12-14,26,34,94A,108,114,124,132,150,164,1,9,15,25,39,63A,69,75,93,109-111,127, STEPANjSKA: ,4,16,24,30,38-38,46-48,52-56,62-64,74,13,31,35,39,45-47, SVETONIKOLSKA: 10,38,48,13,19,27,39,55-55, Tomislava Gajića-Toce: 10B,16,28,21, VELIKA KRSNA: ,2-2,8-12,22,30,34,42,50,106,116,128,196,216,300,306,332,702,1-1A,9,15,19,23-25,29-31,47,79,131,135,331,923,
Mladenovac 08:00 - 16:00 Naselje BALjEVAC: KOVAČEVAC: , Naselje KOVAČEVAC: BOJINA BARA: 34A, ERSKO BRDO: 21,29B, KOVAČEVAC: BB,4,10A-12,16,24,46,50A,164A,170A-172A,182,202A,222,234,354,388A-390,404,410,1,7-7A,27A,47,79A,121A,131-133B,145,161A,165,173A,179A,207A,211A,229,337-337A,371A,427, NOVA 144: 2B,5A, NOVA 57: 24,40,70,11A,33-35A,57,75,83A,567A, NOVA 72: 2-2A, NOVA 73: 8A, NOVA 79: 6A,14,15A-17A,31A, NOVA 80: 14,1, NOVA 98: 8, VOJISLAVA DAMNjANOVIĆA: 30,84,15-17A,93,
09:00 - 14:30 Naselje KORAĆICA: KORAĆICA: 20-22A,52,72,202A,208,254A,203-205B,235,361A, KOSMAJSKI PUT: 352A,398,183,243,365,375,385A,459A-461, LOVAČKA: ,8-8A,24-24A,42,52,264,1, OGLAVCI: ,8,16A,20,54B,84,90-94,114-136A,296A,1,21A-21D,69,73-75,89,95A,111,115-119,125-135,161, PETKAJSKA: 214, PLANDIŠTE: ,10,18,22,36,56-58,76-80,86-90,96-98,104-110A,140-156,160,168-172,176,182-186,192-192A,196,208,218A,246,252-256,268A,462,818,3,9,67,77,83-89,93-95,99,103-109,139-159A,169,177A-181,185,193,199-203,209,215-217,221,253,257,263, TIJANOVAC: 2,6A,11,29, VILINO KORITO: 54-54A,62,262,290,15-17,57,241,275,291,295A-303, VODICE: ,bb,2,6,20-22D,32-34,50,56,60,74,82,88,96,132,194,198,202-206,210,224-226,230,258,268-270,11-13,29,33,49,63,77,89,163,189,195,203A-207,219,223-225,237,247,255,259-261,265-267,271,281A,287,291,
09:30 - 16:00 Naselje MEĐULUŽJE: STEVANA JAKOVLjEVIĆA: 13,
Surčin
06:00 - 18:00 Naselje DOBANOVCI: UGRINOVAČKA: 252-260v,268F-270P,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Županjac,Čibitkovica,Ćelije zaseok "Albanija".
09:00 - 17:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Zagrađe zaseok Kula.
Kurir.rs