BEOGRAD - Veliki požar zahvatio je večeras nešto posle 18 sati stan na poslednjem spratu zgrade u Ulici Bele Bartoka u Borči!

Vatrogasci se trenutno žestoko bore da se vatra ne proširi na krov i na okolne zgrade. Stan iz koga je krenula vatra, kako se nezvanično saznaje, bio je pun smeća, a povremeno odjekuju i detonacije. Dim se oseća u celom naselju.

Policija je naredila hitnu evakuaciju svih stanara.

Kurir.rs/Telegraf

