Veliki požar izbio je večeras u stanu na poslednjem spratu zgrade u Ulici Bele Bartoka u Borči, dok vatrogasci i policija hitno evakuišu stanare i pokušavaju da spreče širenje vatre na okolne zgrade
DRAMA U BORČI - ODJEKUJU DETONACIJE, POLICIJA NAREDILA HITNU EVAKUACIJU! Izbio požar na poslednjem spratu zgrade, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
BEOGRAD - Veliki požar zahvatio je večeras nešto posle 18 sati stan na poslednjem spratu zgrade u Ulici Bele Bartoka u Borči!
Vatrogasci se trenutno žestoko bore da se vatra ne proširi na krov i na okolne zgrade. Stan iz koga je krenula vatra, kako se nezvanično saznaje, bio je pun smeća, a povremeno odjekuju i detonacije. Dim se oseća u celom naselju.
Policija je naredila hitnu evakuaciju svih stanara.
