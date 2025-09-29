Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Barajevo, Dom kulture 9-14 časova
  • Osečina, Podgorina Frucht DOO, autobus 10-14 časova
  • Požarevac, Dom Crvenog krsta 8-14 časova
  • Smederevo, Sportska hala 8-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradDRAMA U BORČI - ODJEKUJU DETONACIJE, POLICIJA NAREDILA HITNU EVAKUACIJU! Izbio požar na poslednjem spratu zgrade, vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm-2.jpg
BeogradTEŽAK UDES NA NOVOM BEOGRADU: Sudar dva automobila, od siline udara oba uništena
111uvidjaj-foto-dado-djilas.jpg
BeogradPODMLADAK I OMLADINA CRVENOG KRSTA STAROG GRADA NAJBOLJI: Na Savskom keju održano državno takmičenje u prvoj pomoći
победници.jpg
BeogradPROMENA REŽIMA RADA JAVNOG PREVOZA Izmena sutra na ovim linijama
WhatsApp Image 2024-09-30 at 10.39.17_49487218.jpg