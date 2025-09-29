Na Trgu republike održan je sedmi po redu "Good Food & Wine" festival, koji je okupio više od 50 izlagača iz Srbije i regiona.

Posetioci su uživali u degustacijama vina, rakija, gastronomskih specijaliteta, kao i u kreativnim radionicama, promocijama i nagradnim aktivnostima.

Festival je protekao u veseloj atmosferi, uz muziku, druženje i osmehe.

Kurir.rs/Grad Beograd

