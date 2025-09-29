Festival je protekao u veseloj atmosferi, uz muziku, druženje i osmehe
Manifestacija
FESTIVAL DOBROG VINA I HRANE Sedmi po redu održan u Beogradu, manifestacija okupila više od 50 izlagača iz Srbije i regiona (VIDEO)
Na Trgu republike održan je sedmi po redu "Good Food & Wine" festival, koji je okupio više od 50 izlagača iz Srbije i regiona.
Posetioci su uživali u degustacijama vina, rakija, gastronomskih specijaliteta, kao i u kreativnim radionicama, promocijama i nagradnim aktivnostima.
Festival je protekao u veseloj atmosferi, uz muziku, druženje i osmehe.
Kurir.rs/Grad Beograd
