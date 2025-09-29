Inspirativna priča iz Beograda pokazala je da godine nisu prepreka kada postoji volja
BRANKA U 73. GODINI NAUČILA DA PLIVA Inspirativna priča iz Beograda, evo šta kaže: Do sada sam samo plutala u moru, a sad ZNAM I DA PLIVAM!
Branka (73) je pre nekoliko meseci prvi put hrabro zakoračila u bazen i uz pomoć trenera Ivana Srdanova savladala plivanje. Uz osmeh, strpljenje i upornost, dokazala je da i u poznim godinama možemo pomerati svoje granice.
- Htela sam da ojačam zglobove, da budem pokretljivija i snažnija - otkrila je Branka i dodala:
- Do sada sam u moru samo znala da plutam, ali sada zaista umem da plivam.
Njena priča je inspiracija svima koji misle da je za nove izazove kasno. Branka je pokazala da snažna odluka i vera u sebe ruše sve barijere.
