Branka (73) je pre nekoliko meseci prvi put hrabro zakoračila u bazen i uz pomoć trenera Ivana Srdanova savladala plivanje. Uz osmeh, strpljenje i upornost, dokazala je da i u poznim godinama možemo pomerati svoje granice.

- Htela sam da ojačam zglobove, da budem pokretljivija i snažnija - otkrila je Branka i dodala:

- Do sada sam u moru samo znala da plutam, ali sada zaista umem da plivam.

Njena priča je inspiracija svima koji misle da je za nove izazove kasno. Branka je pokazala da snažna odluka i vera u sebe ruše sve barijere.

Kurir.rs/Dnevnik

