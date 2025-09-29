Slušaj vest

Ekipe te službe intervenisale su 113 puta, od toga 25 puta na javnim mestima, najviše zbog pijanstava i tuča.

Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima, povišenim krvnim pritiskom i sa respiratornim tegobama.

Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Bežanijska kosa, KBC Zvezdara i Urgentni centar.

