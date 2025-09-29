U Beogradu se noćas dogodilo pet saobraćajnih nezgoda, saopštila je Hitna pomoć.
hitna pomoć
PIJANSTVA, TUČE, 5 SAOBRAĆAJKi! Noć ludila u Beogradu, lekari popadali s nogu! Beograđanima pritisak skakao u nebesa
Ekipe te službe intervenisale su 113 puta, od toga 25 puta na javnim mestima, najviše zbog pijanstava i tuča.
Za pomoć su najviše zvali pacijenti sa hroničnim bolestima, povišenim krvnim pritiskom i sa respiratornim tegobama.
Dežurne zdravstvene ustanove za danas su Kliničko-bolnički centar (KBC) Bežanijska kosa, KBC Zvezdara i Urgentni centar.
Kurir.rs/Beta
