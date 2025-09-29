Slušaj vest

Ovog jutra u Beogradu slaba kiša i mokri kolovozi usporavaju saobraćaj. Gužvi ima, posebno na mostovima, ali ne i zastoja.

GSP saobraća uobičajeno za radni dan.

AMSS: Pažljivo zbog mokrih kolovoza i slabije vidljivosti Vozači se pozivaju da obrate pažnju na brzinu i odstojanje zbog kiše i mokrih kolovoza i otežane vidljivosti, saopštio je jutros auto-moto savez Srbije (AMSS).Povećan je intenzitet saobraćaj, uobičajeno za prvi radni dan u nedelji, a i zbog kiše mnogi se odlučuju da idu sopstvenim prevozom.

Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid jedan sat, Kelebija jedan sat.