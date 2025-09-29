Ovog jutra u Beogradu slaba kiša i mokri kolovozi usporavaju saobračaj. Gužvi ima, posebno na mostovima, ali ne i zastoja.
jutarnji špic
GAZELA PUNA KAO OKO, NA BRANKOVOM GUŽVA KA NOVOM BEOGRADU: Na prilazima Pančevcu čep! U jutarnjem špicu ima gužvi ali ne i zastoja
Slušaj vest
Ovog jutra u Beogradu slaba kiša i mokri kolovozi usporavaju saobraćaj. Gužvi ima, posebno na mostovima, ali ne i zastoja.
GSP saobraća uobičajeno za radni dan.
Jutarnji špic Foto: screenshot Naxi kamere
Vidi galeriju
AMSS: Pažljivo zbog mokrih kolovoza i slabije vidljivosti
Vozači se pozivaju da obrate pažnju na brzinu i odstojanje zbog kiše i mokrih kolovoza i otežane vidljivosti, saopštio je jutros auto-moto savez Srbije (AMSS).Povećan je intenzitet saobraćaj, uobičajeno za prvi radni dan u nedelji, a i zbog kiše mnogi se odlučuju da idu sopstvenim prevozom.
Nema zadržavanja na naplatnim stanicama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju tri sata, Šid jedan sat, Kelebija jedan sat.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši