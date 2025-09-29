Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, u narednim danima doći će do isključenja vode u nekoliko naselja ove beogradske opštine, dok će zbog radova na ispiranju vodovodne mreže, potrošači u više blokova na Novom Beogradu osetiti povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode.

Sve počinje od ponedeljka u 22 časa

Od ponedeljka, 29. septembra, u 22 sata, do utorka, 30. septembra u 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima, u opštini Surčin, saopštio je JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako se navodi u saopštenju, do isključenja vode doći će u navedenom periodu u naseljima: Jakovo, Boljevci, Progar, Bečmen, Petrovčić, Ključ (Surčin) i Dobanovci.

U istom vremenskom periodu, sa umanjenim pritiskom vode, ostaće potrošači u Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodroma Nikola Tesla Beograd), Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcu.

Raspored za Novi Beograd

Ekipe "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd, od ponedeljka, 29. septembra, do subote, 4. oktobra. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode, od 22 do 6 sati, osetiće potrošači po sledećem rasporedu:

29/30. septembar - u blokovima 37, 38, 39 i 28

30. septembar/1. oktobar – u blokovima 21 i 22

1/2. oktobar – u blokovima 29, 30, 31 i 32

2/3. oktobar – u blokovima 1, 3, 4, 33 i 34

3/4. oktobar – u blokovima 23, 24, 19 i 19a

Moguće zamućenje vode

"U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Molimo potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku. Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta”, navedeno je u saopštenju BVK.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800 11-00-11, a informacije o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.