DANAS BEZ STRUJE: Na spisku za radove delovi ovih 6 beogradskih opština
Raspored isključenja struje
Zvezdara
09:30 - 18:30 BREGALNIČKA: 2-4,12-12,1-3, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 218-222,226-232,236-240, KAJMAKČALANSKA: 58,62,63-69,73, SILVIJA KRANjČEVIĆA: 4-20,1-7A,11,
09:00 - 14:00 RABLEOVA: 17-17,
Palilula
09:00 - 13:00 Naselje BG-KRNjAČA: ALEKSANDRA VELIKOG: 1-11,17-21,25-29, ANDREJA MITROVIĆA: 2,6,1, AZANjSKA: 1-19, BORIVOJA VUKOVA: 8-16,20-22A, IVANA GUBIJANA: 10-14,18-20,15-21,25, MILANA GALIĆA: 2-12,1-13, SAVE KOVAČEVIĆA ULICA 2: 2B-4A,10-14,18-24,3-35D, ZRENjANINSKI PUT: BB,82,95I-97,101-103, Naselje Krnjača: AZANjSKA: 2,16-24, BOŠKA DESNICE: 2-6,10-20,1-27, ZRENjANINSKI PUT: 98-100,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 OMLADINSKIH BRIGADA: BB,BB,15B-15C,23A,31-33A,
Zemun
10:00 - 12:00 AUTOPUT ZA ZAGREB: BB,
08:00 - 12:00 Naselje ZEMUN POLjE: JURIJA RAKITINA : 13-25A, KOSTAJNIČKA : 2-6,10,1-5,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje BARIČ: OBRENOVAČKI PUT: 72, Naselje JASENAK: JASENAK: 4-8C, KOD KAFANE: 3, NEMA NAZIVA ULICE: 3, SENIĆ KRAJ: 8B, Naselje MISLOĐIN: 14.NOVA: 3, 14.NOVO NASELjE: 10, 15.ULICA 3.DEO: 20A,29N, BAČEVIČKA: 4-12A,60,64-68,1A-5B,63-65, BORIVOJA MARIČIĆA: 54,223, BRĐANI: 8-12,20,24-36,44-46,68-72A,76-76A,84-86C,90-92A,102-106,192A-194,1,5-7,13-17B,21,25-27A,33-37,47-49A,59,65,69,197,221, BRĐANSKA: 16-22F,36,46A,50-52,62-64,68,74-78,84A-84H,88A-104,260,1-3A,9,13-21A,27-33,37-41A,49B,53,57A-59,63-65B,73-79B,85,89,97,1111, BRDO: 4,10,22,26,208,260-260,39,63,251,261, BRKIN POTOK: 6,20-24A,30,40-48,56,62,66,72,78,7-9,13A-17B,21-25A,31,35-37A, GVOZDENOVIĆA PUT: 2-2,6-8B,16,20-20A,24,28-46,50,54-56,1-1D,7C-9A,15,21-23,27-31,37-39, JEZERO: 4-6A,10B,14A,186,242,3A-7,183,189,211, JEZERO-VIS: 8-10,3B,11-15, KIK: 2-4C,18-22,30,116A,190,1A-3V,7D-15,19,23,31,163, KOD DOMA: 0BB,75,105,145A,155-155A,177,1111, KOD T.S: 248, KOD VOJSKE: 0,6-8,66,78,112,116-116,128,5,13,25,105,113A,121-125, KOVANČINA 3.ULICA: 100, MISLOĐINSKA: 20,26-34A,38-40A,46-52A,56-56A,60,76-78B,82-86,90-94,104-106A,110-114A,122-126A,130,134A-136,140-144B,148,152,160B-160G,210-216E,220B-224,230,236A-238A,248,252-256,260-260B,264,270,274,284-286A,300-304,5-9,21-21,25-27A,33,37,43,59A-59B,63-63A,75A-81B,89-89A,93-105B,109-117A,131,137-141A,145B-145E,149-157,167,173,207A,217,223-225,229,235-235A,241,269, MITROVIĆA KRAJ: 12,
NASELjE LIPE: 2,54-56,210B,218,3-5,257, NOVO NASELjE 1 DEO: 8B, NOVO NASELjE 2 DEO: 1,7,15, NOVO NASELjE 3 DEO: 12-12D,3A-5A,19A-19B,25-25A,29-29A,35, OBRENOVAČKI PUT: 1111B., OSOVLjE: 0,4-16,1,5-13,17,21-27,31, SELO: 186,190,212,240,97B, VAGAN: 2,8-16,28,36,11,23A,31,35-37,1111, VINOGRADI: 1-3, VODOVODSKA: 16-16D,26A,5A-7,11D,
Surčin
06:00 - 18:30 Naselje DOBANOVCI: ANĐELKA ČOBANOVIĆA: 20-56,60-106,9-47,51-55,61-91,103-107,115,121-123,129, BEOGRADSKA: 6-8,12,16-22,28, SPORTSKA: 2-26,3-7A,11-17,
10:00 - 12:00 Naselje DOBANOVCI: UGRINOVAČKA: BB,BB,202-202A,260A-262F,266B-266V,201-203A,
