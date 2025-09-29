Jesmo li još ljudi?!

Jesmo li još ljudi?!

Slušaj vest

Svadbe u Beogradu često se pamte po hrani, muzici i veselju, ali za Novobeograđanina Marka N. veče u Krnjači završilo se neočekivanom dramom.

- Nisam hteo da idem kolima, da mogu da popijem i proveselim se kao čovek - priča on.

- Posle svadbe, oko ponoći, krenem da zovem taksi. Zovem jednu, drugu, treću službu... ništa! Kao da je ceo grad odjednom ostao bez taksista.

Marko je pola sata zvao taksi, a onda rešio da stopira Foto: Shutterstock

Prošlo je pola sata, a slobodnog taksija nije bilo. Onda mu je pala na pamet jedna neuobičajena ideja - da stopira.

- Rekoh, ajde bar da me neko prebaci do centra, pa ću uhvatiti noćni prevoz za Novi Beograd. Mašem, zaustavljam, ali niko ni da uspori. Već sam počeo da mislim da ću osvanuti u Krnjači.

A onda - luksuzni džip. Tamna stakla, moćan zvuk motora, vozač spušta prozor i pita:

- Koliko ćeš da mi daš da te prevezem preko Pančevačkog mosta?

- Gledam ga zbunjeno, ne verujem šta čujem. Pitam: "Koliko tražiš?". A on mrtav hladan: "500 dinara" - prepričava momak.

Kaže da je bio u šoku:

- Pa, čekaj, čovek vozi džip od nekoliko desetina hiljada evra, a od mene traži 500 dinara za tri minuta vožnje preko mosta! Prva misao mi je bila: kakvo ciganjisanje. Druga – vredi li časti da platim?

Dok je razmišljao, džip je već nestao u mraku. On je ostao sam pored puta, još uvek bez prevoza.