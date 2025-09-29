Slušaj vest

Osnovna škola "Vuk Karadžić" iz Ripnja doživela je 100 godina! Važan jubilej obeležen je u nedelju 28.septembra. Kako dolikuje uz bogato posluženje, kvalitetan kulturno-umetnički program i veličanstven doček zvanica ovaj događaj je protekao u znaku ljubavi, poštovanja, druženja i obrazovanja.

Roditelji đaka koji pohađaju ovu obrazovnu ustanovu udružili su snage sa nekadašnjim učenicima čiji mališani trenutno završavaju školu i priremili iće, piće i poslastice kao znak gostoprimstva za sve drage goste.

Veličanstvena priredba

Na samom ulazu u školsko dvorište dve devojčice u narodnoj nošnji držale su tacnu na kojoj je bila pogača i so, dok je nastavni kadar dočekivao brojne zvanice. Od podne su počeli da pristižu meštani, đaci, nekadašnji nastavnici, penzioneri koji su radili u školi, ali i predstavnici opštine Voždovac.

O lepom događaju se priča danima

Tačno u trinaest časova zvono je označilo početak programa koji su školarci pripremili i oduševili ljude u publici. Na samom početku se prisutnima obratio direktor škole Predrag Dimić i zahvalio na velikom odzivu dece, njihovih roditelja, a posebno nastavnom kadru koji se potrudio da sve bude pod konac.Učiteljice: Milosija Marković, Snežana Karić, Biljana Todorović, Mirana Ilić, Vijoleta Stojić, Nevena Marić, Sonja Gačić bile su ponosne na ovaj važan dan.

Gosti nisu štedeli dlanove i posebno su pozdravili Kulturno umetničko društvo"Milan Đ. Milićević".

Škola ima bogatu istoriju, a davne 1925.godine osveštan je temelj škole u prisustvu građana Ripnja, predstavnika vlade Nikole Pašića, Crkve i Njegovog veličanstva Aleksandra Prvog Karađorđevića. Škola je nosila ime istaknutog književnika Milana Đ. Milićevića do 1964.godine kada se pripaja matičnoj školi i dobija ime "Vuk kradžić" IO-Brđani.

Nastavnica Milosija Marković ponosno je ispričala detalje vezane za jubilej

U školi se obrazuje 93 đaka koje vode pet učiteljica u četiri razreda. Tu je i produženi boravak u kojima su zaposlenje dve učiteljice u dve grupe.