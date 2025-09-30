Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Valjevo, Crveni krst 9-15 časova
  • Novi Beograd, Gradska opština 10-14 časova
  • Novi Pazar, Dom omladine 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBEZ VODE PO GRUPAMA TOKOM 6 DANA! Novobeograđani, pažnja! Pogledajte raspored ispiranja vodovodne mreže po danima, da se spremi i Surčin
sshot20190721135928-copy.jpg
BeogradBeogradski vrtići puni na papiru, u praksi svako treće dete odsutno: Da li roditelji "čuvaju mesto"?!
1502shutter.jpg
BeogradGAZELA PUNA KAO OKO, NA BRANKOVOM GUŽVA KA NOVOM BEOGRADU: Na prilazima Pančevcu čep! U jutarnjem špicu ima gužvi ali ne i zastoja
jutarnji špic.jpg
BeogradPIJANSTVA, TUČE, 5 SAOBRAĆAJKI! Noć ludila u Beogradu, lekari popadali s nogu! Beograđanima pritisak skakao u nebesa
175716657817270313141712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg