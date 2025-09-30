Slušaj vest

Na beogradskom hipodromu održan je "Galopski trkački dan".

Na programu je bilo osam trka, a najveću pažnju privukla je trka "Pehar predsednika Republike".

Posetioci su uživali u pratećem programu za sve uzraste.

Posle letnje pauze, "Jesenji sastanak" doneo je energiju i takmičarski duh na hipodrom.

Kurir.rs/Grad Beograd

