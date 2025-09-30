Posle letnje pauze, "Jesenji sastanak" doneo je energiju i takmičarski duh na hipodrom
Manifestacija
NAJVEĆU PAŽNJU PRIVUKLA TRKA "PEHAR PREDSEDNIKA REPUBLIKE" Na beogradskom hipodromu održan je "Galopski trkački dan" (VIDEO)
Slušaj vest
Na beogradskom hipodromu održan je "Galopski trkački dan".
Na programu je bilo osam trka, a najveću pažnju privukla je trka "Pehar predsednika Republike".
Posetioci su uživali u pratećem programu za sve uzraste.
Posle letnje pauze, "Jesenji sastanak" doneo je energiju i takmičarski duh na hipodrom.
Kurir.rs/Grad Beograd
Reaguj
Komentariši