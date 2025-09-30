Slušaj vest

Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, od ponedeljka, 29. septembra 2025. godine u 22 sata, do utorka, 30. septembra u 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima, u opštini Surčin:

  • Jakovo,
  • Boljevci,
  • Progar,
  • Bečmen,
  • Petrovčić,
  • Ključ (Surčin) i
  • Dobanovci.

U istom vremenskom periodu, sa umanjenim pritiskom vode, ostaće potrošači u: Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodroma Nikola Tesla Beograd), Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcu.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

