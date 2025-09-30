Isključenja su od 29. septembra u 22 časa do 30. septembra u 24 časa
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Surčin, od ponedeljka, 29. septembra 2025. godine u 22 sata, do utorka, 30. septembra u 24 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim naseljima, u opštini Surčin:
- Jakovo,
- Boljevci,
- Progar,
- Bečmen,
- Petrovčić,
- Ključ (Surčin) i
- Dobanovci.
U istom vremenskom periodu, sa umanjenim pritiskom vode, ostaće potrošači u: Novom Surčinu (od Ledina do skretanja za aerodroma Nikola Tesla Beograd), Surčinu, Ledinama, Grmovcu i Ugrinovcu.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
