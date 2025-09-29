Nakon što je turistički vodič Dobri Janković snimio akciju pljačkanja stranih turista dok ih je vodio u obilazak Kalemegdana , a potom slučaj prijavio policiji, iz MUP su rekli da su počinioci identifikovani i da je u toku intenzivna potraga za njima.

- Izgledalo je manje više kao i svaki put kada smo na meti tih organizovanih grupa. Obično je to grupa od dva, tri momka ili devojke, koji veoma dobro skeniraju turiste, grupe i idu za njima, a potom kreću u svoje radnje. Ovaj put se razlikovao od prethodnih, upravo u tome što su oni videli da sam ih ja konkretno snimio. Krenuli su za grupicom turista i počeli su da im otvaraju torbicu, ja sam sve to snimao i onda je neko iz moje grupe viknuo, kako ne bi opljačkali goste - rekao je Janković.