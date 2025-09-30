Slušaj vest

Jutarnji špic je trenutno usporio Beograđane, a najkritičnije je na Gazeli i kod Autokomande.

Na Gazeli se formirala kolona vozila u smeru ka gradu, a sa druge strane, Brankov i Pančevački most su prohodni za saobraćaj i nema veće gužve. Vozila se sporije kreću i ka centru grada, saobraćaj je pojačan i na Slaviji, ali za sada nema većih problema.

Jutarnji špic

AMSS upozorava vozače na maglu i mokre kolovoze

Magla će danas usporiti vožnju na glavnim putnim pravcima pored Kolubare, Ljiga, Požege, Jagodine, Aleksinca i Vranja, kao i na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Magle će biti i na pojedinim deonicama puteva u Sremu i Bačkoj, pored reka i u kotlinama.

AMSS upozorava vozače na povremeno mokre kolovoze usled magle i slabe kiše.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja.